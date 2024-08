Presto diremo addio agli smartwatch del famoso marchio? Brutte notizie per gli utenti, la notizia era del tutto imprevista

Circola una notizia, ma sarà vera? Bisognerà davvero dire addio a questi famosissimi smartwatch? Ecco quel che c’è da sapere.

Gli smartwatch e le loro multifunzioni sono un oggetto cult importantissimo per molte persone. Con un successo sempre crescente si sono affermati sul mercato e in particolare questo è avvenuto per quelli di un celebre e famoso marchio.

La notizia, che sta rimbalzando online, è che molto presto qualcosa di grosso potrebbe cambiare in questo settore. Eh già, perché sembrerebbe che si dovrà dire addio al uno smartwatch che era all’apice della popolarità.

Si tratta dello storico marchio Fitbit, e secondo le informazioni riportate Google sarebbe intenzionata ad abbandonarlo. Lo aveva acquistato solo pochi anni fa, nel 2021 al prezzo di 2,1 miliardi di dollari. Cosa c’è di vero in questa notizia? È sicura o c’è un margine di insicurezza che pone la realtà sotto un’altra ottica?

Lo smartwatch Fitbit: continuerà ancora il suo successo?

Appena arrivata la notizia dell’abbandono da parte di Google dello smartwatch Fitbit ha destato scalpore e ha suscitato non poche perplessità. Sembrava anticipata dall’introduzione della funzione Daily Readiness Score tra le opzioni del nuovo Pixel Watch 3.

C’è da considerare infatti che finora questa funzione era un’esclusiva dei prodotti FItbit e poteva essere utilizzata solo con un abbonamento Premium. Si ipotizzava la scomparsa dei dispositivi della linea Sense o Versa e che i soli smartwatch del brand sarebbero quelli a marchio Pixel.

La notizia però sembra esser stata smentita. Si è trattato soltanto di un equivovo forse, di un fraintendimento. Google infatti ha smentito ufficialmente. È stato affermato che FItbit continuerà il suo cammino sul mercato e non ci saranno grossi cambiamenti, almeno in tempi brevi.

L’ipotesi di un abbandono da parte di Google era stata forse indotta dal fatto che negli scorsi mesi la stessa ha rinunciato all’integrazione con le app musicali e con i quadranti di terze parti proprio sugli smartwatch Fitbit. Gli abbandoni di progetti anche importanti come questo arrivano ormai anche all’improvviso, in modo tempestivo e repentino lasciando tutti a bocca aperta.

È questa la modalità di azione a cui gli utenti sono ormai abituati per cui non stupisce che qualche minimo cambiamento possa destare sospetto e indirizzare su ipotesi di questo tipo. Allo stato attuale dunque, con la smentita ufficiale da parte di Google le cose dovrebbero rimanere così e sia gli smartwatch FItbit che i Pixel Watch dovrebbero continuare ad esistere parallelamente così come avviene adesso senza cambiamenti di sorta.