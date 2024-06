Presto dirai addio alla porta tradizionale: la nuova frontiera della domotica è la serratura intelligente

Hai mai sentito parlare della serratura intelligente? Molto presto le vecchie porte tradizionali verranno sostituite.

Oggi la tecnologia fa passi da gigante in tutti i settori. Ormai abbiamo dispositivi intelligenti che ci accendono le luci, che preparano il caffè, che ci regolano la temperatura dell’acqua quando facciamo la doccia. E che dire delle auto che rendono sempre più semplice l’esperienza di guida facendo gran parte delle mansioni al posto nostro? Insomma in un mondo in evoluzione, tutto sta diventando più intelligente.

E presto dovremo prepararci a dire addio anche alle porte tradizionali grazie all’innovazione delle serrature intelligenti. La rivoluzione è già in corso e promette di risolvere uno dei problemi più comuni e frustranti: la perdita o il danneggiamento delle chiavi. Infatti, una società francese, Netatmo, ha sviluppato una nuova serratura che può essere aperta tramite smart key o app, garantendo maggiore sicurezza e comodità. Vediamo come funziona e perché presto potrebbero diventare uno standard nelle nostre case.

Come funziona la serratura intelligente

La serratura intelligente di Netatmo è progettata per sostituire facilmente le serrature tradizionali. Può essere installata su qualsiasi porta con uno spessore fino a 10 centimetri e dotata di un cilindro europeo. A differenza di altre soluzioni sul mercato, questa serratura non è collegata a Internet, il che riduce significativamente i rischi di hacking. Utilizza invece la tecnologia Bluetooth criptata e la certificazione NFC (Near Field Communication) per garantire la sicurezza.

La serratura intelligente può essere aperta tramite una smart key o un’applicazione mobile. La smart key è particolarmente utile per coloro che non possiedono uno smartphone, come i bambini. Queste chiavi non sono copiabili e non possono essere manomesse. In caso di smarrimento, possono essere facilmente disattivate tramite l’app, offrendo una soluzione rapida e sicura.

L’applicazione consente di sbloccare la porta quando si è a pochi centimetri dall’ingresso, rendendo l’accesso comodo e immediato. La serratura stessa è realizzata in acciaio inox e dotata di tre perni di sicurezza, oltre a una scheda anti-perforazione, rendendola resistente ai tentativi di effrazione. L’installazione della serratura intelligente di Netatmo è semplice e non richiede attrezzi complicati.

Basta sostituire una vite per completare l’installazione. Il sistema funziona con batterie che durano fino a un anno e l’app avvisa l’utente quando è il momento di sostituirle. Se le batterie si esauriscono completamente, possono essere ricaricate tramite una porta micro USB. Durante questo periodo, è possibile utilizzare la smart key per entrare e uscire dalla casa.

Con un prezzo di 379,99 euro, la serratura intelligente di Netatmo rappresenta un investimento smart, soprattutto se consideriamo i vantaggi in termini di sicurezza e convenienza. Rispetto ai costi e ai disagi associati alla perdita delle chiavi o all’intervento di un fabbro, questa innovazione offre una soluzione economicamente vantaggiosa e tecnologicamente avanzata.