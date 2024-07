Postepay, nessuno sa che si può ottenere un nuovo cashback: soldi ogni mese

Poste Italiane ha una carta che permette di ottenere un cashback mensile: il trucchetto per ottenerlo è facile, basta una Postepay.

Lanciata nell’ormai lontano 2003 da Poste Italiane, la Postepay è una carta prepagata ideata per i pagamenti elettronici nel periodo in cui nasceva l’acquisto online, e in generale come metodo alternativo al contante per quando si ha bisogno di inviare denaro a persone senza un conto bancario. Grazie alla sua facilità di attivazione, utilizzo e ricarica, è rapidamente diventata la prepagata preferita dagli italiani, grandi e piccoli.

Nel corso degli anni, la gamma delle carte Postepay si è ampliata molto, Poste Italiane ha investito in strumenti differenti che possano soddisfare qualsiasi bisogno, ma soprattutto che diano più sicurezza durante gli acquisti online grazie alla possibilità di sfruttare una prepagata a costo zero sulla quale si possono caricare esclusivamente i soldi da utilizzare nell’acquisto: in questo modo si bypassa il rischio di venire derubati dagli hacker.

Tra le varie carte prepagate c’è anche la possibilità di scegliere la Evolution, associata a un’iban sul quale si può avere il caricamento dello stipendio e di bonifici, ma in generale tutte le carte prepagate Postepay offerte da Poste Italiane permettono di effettuare operazioni di prelievo e pagamento, sia in Italia che all’estero. Tra le agevolazioni c’è anche la possibilità di ottenere un cashback mensile grazie a un semplice trucchetto. Vediamo come fare.

Il segreto del cashback offerto da Poste Italiane, basta una Postepay

Innanzitutto bisogna associare una sim alla propria carta, e farlo è semplicissimo, basta recarsi in un ufficio postale. Attivando l’offerta Postepay Connect, si ottiene una SIM postale con un’offerta di 200 GB, SMS e chiamate illimitate per 10 euro al mese. La carta prepagata ha un iban e un costo annuale di 15 euro, ma associandoci una sim, si potrà avere il vantaggio del cashback.

I GB non utilizzati, infatti, generano un cashback fino a 4 euro al mese, accreditato sulla carta ricaricabile Postepay Evolution. La carta permette anche di prelevare gratuitamente agli sportelli Postamat, inviare o ricevere bonifici, controllare il saldo tramite app. Insomma, si potrà avere una carta prepagata che funge da conto e con il servizio G2G, è possibile trasferire GB da una SIM Connect a un’altra SIM Connect.

Con i giga inutilizzati si potranno ricevere 4 euro di cashback, da utilizzare come si preferisce. In questo senso, si potrà avere una sim con tutti i servizi compresi, al costo di soli 6 euro (considerando gli altri 4 che vengono dati indietro nel caso di utilizzo). Essendo tanti i giga offerti, è molto facile ottenere mensilmente il denaro.