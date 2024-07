PostePay bloccata, come eliminarla direttamente dall’app: è facile e non rischi nulla

Postepay bloccata, la procedura per cancellare definitivamente la carta dall’applicazione. Tutti i passaggi da seguire.

La Postepay è una carta largamente diffusa che consente una molteplicità di operazioni: dall’acquisto on line ai prelievi negli sportelli automatici. Il suo successo è dovuto tra l’altro alla semplicità d’utilizzo e alla facilità di attivazione. Ma proprio per la sua larghissima diffusione è spesso presa di mira da malfattori e criminali.

Proprio per questo non è del tutto improbabile decidere di bloccarla definitivamente e cancellarla dall’elenco delle carte utilizzabili con l’applicazione di Poste italiane. In una circostanza del genere, procedere alla cancellazione della carta può essere un passaggio che richiede un po’ di attenzione. Ma occorre fare anche delle precisazioni per evitare errori durante il procedimento.

Carta Postepay da cancellare, come fare

Innanzitutto occorre dire che non esiste una funzione per cancellare la carta dall’app. Alla scadenza, senza rinnovo dovrebbe scomparire dall’elenco delle carte attive nell’applicazione, confermando il domicilio nell’area personale del sito di Poste. Invece in caso di blocco della carta, la scomparsa dall’elenco di quelle attive avviene solo con la sostituzione della vecchia con la nuova.

Si mantiene così il PIN e sulla nuova carta si accredita il residuo della precedente. In questo caso la procedura è semplice. Dopo l’accesso con credenziali sull’app BancoPosta si seleziona la carta da sostituire, si preme sostituzione, si conferma o cambia il proprio indirizzo di domicilio e si inserisce il codice PosteID. Un messaggio di conferma indicherà che la sostituzione è avvenuta con successo. Alla riaccensione dell’applicazione la nuova carta prenderà il posto della vecchia.

Nell‘applicazione PostePay la procedura ricalca quella del programma BancoPoste. Si accede nell’applicazione con le credenziali richieste, si seleziona l’immagine della carta da sostituire e si preme impostazioni. Si preme gestisci carta e poi sostituzione. A questo punto si procede come nel caso precedente e la vecchia carta è sostituita dalla nuova. Bisogna digitare il codice PosteID e premere il tasto conferma dall’elenco delle opzioni.

Questi procedimenti sono validi e attuabili sia per apparecchi Android che per quelli iOS e le procedure non sono molto dissimili l’una dall’altra. Da ricordare quindi che non è possibile cancellare definitivamente dall’elenco delle carta una bloccata, non esiste una funzione specifica da seguire.

Si può soltanto procedere per la sostituzione con un altra carta, oppure si deve attendere la scadenza del prodotto e non rinnovarla, per la scomparsa dall’elenco delle carte attive. Altrimenti serve procedere con la sostituzione come descritto in precedenza.