Poste lancia Buono Premium, rendimento alto e certo a scadenza: chi può richiederlo

Il nuovo prodotto di investimento di Poste Italiane rappresenta un’opportunità di investimento sicura e redditizia.

Poste Italiane ha recentemente introdotto un nuovo strumento di investimento che promette di soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni sicure e redditizie a breve termine. L’azienda, da sempre impegnata a fornire prodotti finanziari affidabili, ha lanciato il Buono Premium, un titolo che offre rendimenti garantiti in un periodo di tempo limitato.

Questa nuova offerta è ideale per coloro che desiderano investire in modo sicuro senza compromettere la liquidità del proprio capitale. Con il Buono Premium, il colosso italiano mira a rafforzare la sua posizione nel mercato degli investimenti a breve termine, offrendo un prodotto che combina sicurezza, semplicità e convenienza fiscale. Sottoscriverlo è inoltre molto semplice, come ormai avviene per la maggior parte delle soluzioni di investimento offerte da Poste Italiane.

Il Buono Premium è un titolo di investimento della durata di un anno, ideale per chi desidera un’opzione a breve termine con rendimenti certi. Emesso esclusivamente in forma dematerializzata, questo buono può essere acquistato solo tramite un Libretto di risparmio postale, sia Smart che Ordinario.

Nessun costo aggiuntivo e agevolazioni fiscali

È dedicato esclusivamente a chi apporta nuova liquidità, offrendo così un’opportunità interessante per chi ha recentemente deciso di investire nuovi risparmi. Uno dei principali vantaggi è l’assenza di costi di sottoscrizione e rimborso, salvo gli oneri fiscali applicabili. Questo significa che l’investitore può sottoscrivere e riscattare il buono senza dover affrontare spese aggiuntive.

Inoltre, i rendimenti sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi e i buoni sono esenti da imposta di successione. Queste agevolazioni fiscali rendono il Buono Premium un’opzione ancora più attraente per gli investitori.

Se si è titolari di un Libretto Smart e si è abilitati ai servizi dispositivi online, è possibile sottoscrivere il Buono Premium direttamente dal web, tramite il portale Risparmio Postale online, o attraverso l’app BancoPosta. Questa modalità offre comodità e rapidità, permettendo di completare la sottoscrizione in pochi clic.

Il Buono Premium può essere sottoscritto per importi pari a 50 euro e multipli. Questa flessibilità consente di adattare l’investimento alle proprie esigenze finanziarie. Per quanto riguarda i rendimenti, le condizioni attuali in vigore dal 23 maggio 2024 prevedono un rendimento effettivo annuo lordo del 3,50% alla fine del primo anno.