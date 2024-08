Poste Italiane, torna il buy-back 2024: cos’è, come funziona e chi può usufruirne

Per i risparmiatori, tenersi aggiornati su tali iniziative offre ulteriori opportunità di investimento e diversificazione del portafoglio.

Tra le varie opportunità di investimento per i risparmiatori italiani, Poste Italiane offre una serie di soluzioni che meritano attenzione. La società, da sempre impegnata nel garantire servizi finanziari di qualità, continua a proporre iniziative interessanti per chi desidera diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Negli ultimi mesi, una particolare iniziativa ha attirato l’interesse di molti: il “Buy-Back 2024”.

Un programma di Buy-Back, o riacquisto di azioni proprie, è un’operazione finanziaria attraverso la quale una società acquista le proprie azioni sul mercato. Quando una società decide di riacquistare le proprie azioni, queste vengono ritirate dal mercato e ridistribuite al tesoro della società. Questo riduce il numero di azioni disponibili sul mercato, aumentando il il valore delle azioni rimanenti.

Questo processo comporta diverse implicazioni e può essere realizzato per vari motivi strategici e finanziari. Tra le principali motivazioni, oltre all’aumento di valore, c’è il fatto che il riacquisto di azioni può essere visto come un segnale di fiducia da parte del management nelle prospettive future della società.

Come funziona il Buy-Back 2024

Il Buy-Back 2024 di Poste Italiane è un programma di riacquisto di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti il 31 maggio 2024. Questo programma consente alla società di riacquistare fino a un massimo di 3,5 milioni di azioni, con un investimento totale che può raggiungere i 56 milioni di euro.

Durante la prima fase del programma, svoltasi dal 3 al 10 giugno 2024, Poste Italiane ha riacquistato un totale di 1.166.667 azioni proprie, pari allo 0,089% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto è stato di 12,804423 euro per azione, per un totale di circa 14,94 milioni di euro. Considerando le azioni già acquistate, restano disponibili per il riacquisto massimo 2.333.333 azioni, pari a circa lo 0,18% del capitale sociale.

Il programma di Buy-Back 2024 è principalmente destinato agli amministratori e ai dipendenti del gruppo Poste Italiane, come forma di remunerazione variabile in azioni. In ogni caso, gli effetti del buy-back possono interessare anche gli attuali azionisti e i potenziali investitori. Infatti, il riacquisto di azioni proprie da parte della società può influire positivamente sul valore delle azioni stesse, migliorando i rendimenti per gli azionisti.

Poste Italiane si impegna a comunicare al mercato, come previsto dalla normativa vigente, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate. Alla data odierna, la società detiene 10.781.802 azioni proprie nel suo portafoglio.