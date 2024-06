Poste Italiane, maxi promo valida fino al 31 luglio: non fartela scappare

Poste Italiane ha lanciato una nuova fantastica promo valida fino al prossimo 31 luglio. Ecco di cosa si tratta, non fatevela scappare.

Negli ultimi anni, Poste Italiane ha saputo allargare il proprio business e diventare una realtà sempre più affermata a livello nazionale. Non più solo per l’invio e la ricezione di buste e pacchi, come avveniva in precedenza, ma anche con tanti altri servizi extra. Basti pensare alla PostePay e al conto Banco Poste per poter gestire i propri soldi con un conto corrente attivo direttamente con le Poste. O anche a Poste Mobile, per avere una SIM con minuti, Giga e SMS a costi contenuti.

Tra le tante, di recente è stata lanciata una maxi promo valida fino al prossimo 31 luglio e che dovreste prendere subito in considerazione. Vi consigliamo di non farvela scappare, così facendo avrete modo di sfruttare fantastici vantaggi a costi mai così bassi. Considerando il poco tempo a disposizione, capite come si tratti di un’offerta esclusiva per coloro che decideranno di affrettarsi.

Poste Italiane: perché attivare la nuova promo fino al 31 luglio

Con la nuova promozione appena lanciata da Poste Italiane, non puoi non approfittare di tutti i vantaggi che un conto Banco Posta ha da offrire. Se lo aprite online scegliendo una delle tante opzioni messe a disposizione, avrete modo di godere di sconti pazzeschi e tutti da scoprire.

Tutto quello che dovete fare è accedere al sito ufficiale, scegliere tra il conto Start Giovani, Start o Medium e inserire il codice PROMODIGITAL24. Entro il 31 luglio 2024 potrete godere del canone mensile gratuito per i primi 12 mesi. E dal tredicesimo mese, accreditando mensilmente lo stipendio o la pensione o un bonifico in entrata di almeno 700 euro oppure avendo un saldo medio contabile superiore a 2.500 euro mensili, avete diritto ad ulteriori 12 mesi gratis.

Questa promozione unica è valida solo per tutti i nuovi clienti che aprono un conto corrente. Potete aprire il conto su poste.it, tramite l’app Poste Italiane e con l’app BancoPosta. Se avete lo SPID, l’acquisto è ancora più rapido. Andate ora sul sito web ufficiale e consultate tra i vari piani disponibili. Potrete godere della Start Giovani, della Start o della Medium in base alle vostre esigenze, alla vostra età e ai vostri benefici di cui volete usufruire. Nulla di più semplice, avete tempo fino al 31 luglio per approfittarne.