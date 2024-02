Poste Italiane lancia un nuovo servizio utile a tutti: prima volta in Italia

Un nuovo servizio sta per arrivare per tutti gli utenti di Poste Italiane. Questa è un’innovazione in Italia: come cambia l’offerta.

Una delle aziende più amate dagli italiani è sicuramente Poste Italiane, in grado di offrire una serie di servizi utilissimi per gli utenti. Negli ultimi anni abbiamo visto come l’Istituto abbia rinnovato la propria offerta, estendendosi anche ad altri mercati.

Ad oggi sono tantissimi gli utenti che preferiscono come propria pre-pagata la PostePay. All’interno degli uffici sparsi per il territorio italiano è possibile anche aprire dei buoni postali, che garantiscono un rendimento davvero vantaggioso per i cittadini.

Delle volte anche per un istituto così importante non mancano gli inconvenienti. Infatti sono sempre di più gli hacker che sfruttano il nome di Poste Italiane per attaccare gli utenti più ignari. Questo fenomeno prende il nome di phishing e grazie a questo escamotage i cyber-criminali riescono ad indirizzare le vittime in pagine fasulle pronte a rubare tutti i dati sensibili.

Poste Italiane, arriva il nuovo servizio: come funziona

L’istituto italiano in queste ore però ha stupito tutti lanciando un nuovo servizio, inedito in Italia PosteGoFresh. Con questo nuovo progetto l’intenzione del marchio è quello di facilitare la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online. Questa nuova iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra MLK Fresh e la Mazzocco Srl.

Ad oggi il servizio è già disponibile in alcune città italiane. Tra queste troviamo Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze. L’obiettivo è quello di estendere gradualmente la copertura su tutto il territorio nazionale, al fine di offrire un’opzione avanzata di consegna nel segmento dell’eCommerce dedicato ai prodotti alimentari freschi.

I prodotti gastronomici acquistati online verranno trasportati su veicoli refrigerati e consegnati direttamente al domicilio del cliente. Grazie a PosteGoFresh mira a semplificare rendere più comodi i processi di consegna, consentendo ai destinatari di prenotare un appuntamento di consegna e scegliere una fascia oraria preferita.

I clienti avranno anche la possibilità di monitorare l’arrivo dei loro prodotti tramite una mappa online. Inoltre, se lo desiderano, potranno optare per il ritiro presso un punto refrigerato alternativo alla consegna a domicilio, dove il pacco sarà conservato alla temperatura ottimale.

Con il nuovo PosteGoFresh, Poste Italiane punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore della logistica nazionale, offrendo ai cittadini un’offerta unica e distintiva. Inoltre questo è il primo servizio del genere in Italia ed è pronto a stupire tutti gli utenti che vorranno utilizzarlo.