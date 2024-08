Poste Italiane lancia 6 nuove proposte di mutuo: si possono sottoscrivere entro il 31 ottobre

Sei diverse possibilità per accendere un mutuo con Poste Italiane: le proposte vantaggiose da non lasciarsi scappare.

Dopo un 2023 tutt’altro che semplice sul fronte dei mutui, l’inversione di rotta ha avuto inizio con l’avvio del 2024 ed il trend, anche in virtù di una serie di riduzione dei tassi da parte della Commissione Europea, è rimasto positivo. Con due effetti immediati: una prima sostanziale riduzione dell’importo da versare mensilmente per chi un mutuo lo aveva già acceso (a tasso variabile) e ad un incremento delle sottoscrizioni dei nuovi mutui.

Che le richieste di finanziamento siano aumentate, del resto, lo confermano i dati che guardano al primo semestre dell’anno in corso. In tale contesto trovare la proposta più vantaggiosa resta comunque una priorità dal momento che se è vero che i costi si sono ridotti, i tassi restano comunque ancora di gran lunga superiori a quelli del periodo 2021-2022. Ecco dunque che, oltre alle banche tradizionali, è bene guardare alle proposte, sei nello specifico, di Poste Italiane.

Le proposte di Poste Italiane per accendere un mutuo: quali vantaggi

Insomma le famiglie hanno certamente riacquistato fiducia decidendo di fare il grande passo e stipulare un mutuo per comprare la loro prima casa. Ma cercando comunque proposte vantaggiose per non rischiare di ritrovarsi in difficoltà non avendo, i tassi di riferimento, raggiunto ancora le percentuali del periodo pre-crisi. Tra le proposte di mutuo accessibili, dicevamo, figurano anche quelle di Poste Italiane: ne sono state lanciate ben sei.

Il requisiti primario di queste offerte non è solo la data ultima di sottoscrizione ma anche il fatto che esse saranno accessibili solo mediante Bancoposta. Tra le più interessanti del resto troviamo Mutuo BancoPosta Acquisto, pensata per chi decide di comprare la prima casa ma anche una seconda abitazione. Il mutuo potrà avere una durata variabile tra i 10 ed i 30 anni e la copertura potrà raggiungere anche l’80% del valore dell’immobile.

Al cliente non resterà che scegliere il tipo di tasso di interesse, variabile, fisso oppure misto-modificabile. Da segnalare poi il Mutuo BancoPosta Giovani e Ristrutturazione: il primo rivolto agli under 36 pronti ad acquistare la loro prima casa. Il mutuo avrà una durata di rimborso compresa tra 10 e 40 anni con possibilità di finanziare l’acquisto fino all’80% del valore dell’immobile.

E di sospendere il versamento della rata o modificare la durata del mutuo. Il secondo con durata variabile tra 10 e 30 anni. Chiudiamo poi con un trittico importante: il Mutuo BancPosta Surroga, il Mutuo BancoPosta Sostituzione + Ristrutturazione e il Mutuo BancoPosta Sostituzione + Liquidità.