Poste Italiane estende un suo gran prodotto: puoi approfittarne fino al 9 maggio

Buone notizie per gli utenti di Poste Italiane. Uno dei prodotti più ricercati è stato esteso fino al 9 maggio. Ecco come usufruirne.

Le Poste Italiane riservano ai propri clienti tutta una serie di pacchetti che forniscono vantaggi diversi in base al tipo di offerta. Tra le tante, una di quelle considerate più redditizie, è stata recentemente prolungata dal 7 maggio al 9 maggio 2024.

E tutto per dare la possibilità di aderirvi senza fretta e dopo tutti i ragionamenti del caso. Scopriamo di quale offerta si tratta e che benefici può portare a chi deciderà di aderire.

Il prodotto di Poste Italiane che è stato esteso fino al 9 maggio

In questi giorni, dal sito di Poste Italiane si può apprendere che uno dei prodotti più richiesti è stato esteso di due giorni. La scadenza per accedervi, quindi, passa dal 7 al 9 maggio 2024. Per chi non lo sapesse ancora, si tratta dell’Offerta Supersmart che è attivabile a chi ha già un libretto smart per i propri risparmi.

L’offerta consente infatti di ottenere un tasso del 3,50% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni dalla data di attivazione. Quest’ultima potrà essere portata avanti con un versamento di minimo 1000€ sul libretto Smart. Cosa che è fattibile sia dagli uffici postali che dal BancoPosta o dal sito di Poste Italiane.

Ovviamente, chi non ha ancora il libretto può aprirne uno, approfittando appunto della piccola estensione fatta. Una volta attivo, sarà possibile aderire all’offerta effettuando un versamento che vada dai 1000€ in su. Andando più nello specifico, il tasso del 3,50% sarà annuo, lordo e solo sulla nuova liquidità accantonata.

Questa può essere rappresentata da un accredito di pensione o di stipendio, da un versamento tramite assegno circolare o bancario o con bonifico bancario. Per tutte le somme precedenti, restano i tassi concordati e non cambierà nulla. È infine importante sapere che su ogni somma accantonata è prevista un’imposta di bollo pari allo 0,2% annuo. Mentre se si desidera disattivare l’offerta è possibile farlo presso un ufficio postale.

Si tratta sicuramente di un’offerta che vale la pena prendere almeno in considerazione e che per chi dispone di una cifra che è possibile mettere da parte può rappresentare un piccolo investimento per il futuro. Per ulteriori informazioni è ovviamente possibile fare riferimento al call center di Poste Italiane o ai loro uffici dove l’offerta sarà spiegata nei minimi particolari.