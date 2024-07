Poste Italiane espande la propria offerta: il nuovo prodotto redditizio per tutti

E’ finalmente arrivata un’altra grande notizia per chi desidera investire: Poste Italiane ha recentemente inserito un nuovo prodotto.

In molti si chiedono spesso quali siano i migliori investimenti che si possano fare e quale sia l’offerta più redditizia. Se lo domandano soprattutto coloro che vorrebbero investire una parte dei propri soldi. Tantissime persone scelgono ad esempio di aprire un libretto postale, anche se questo metodo garantisce dei rendimenti molto bassi.

Per la precisione, si parla dello 0,03% su base annua per il libretto nominativo ordinario, mentre per quello Smart è previsto solamente lo 0,01% più altre eventuali promozioni. Ci sono poi i famosi buoni fruttiferi, che possono rendere mediamente dall’1,25% al 3%, a seconda di ciò che scegliamo. Tuttavia, potreste sfruttare l’ultima grande offerta lanciata da Poste Italiane: si tratta di un prodotto estremamente redditizio.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, che dal 2001 è la società di gestione del risparmio del gruppo Poste Italiane, ha recentemente ampliato la sua offerta, introducendo BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù. Si tratta quindi dell’ultimo arrivato della famiglia Universo, ed è sostanzialmente un fondo obbligazionario misto.

Poste Italiane, ecco l’offerta che vi dà tanti vantaggi

Quest’ultimo vi permetterà non solo di investire in mercati non abitualmente presenti nei propri portafogli, ma anche di cogliere le varie opportunità di crescita e di gestirle in modo flessibile e sostenibile. Ricordiamo che la famiglia BancoPosta è costituita dalle seguenti ramificazioni:

Universo Start : riservato a tutti coloro che amano investire senza grandi rischi, puntando semplicemente sul rendimento del mercato obbligazionario europeo;

: riservato a tutti coloro che amano investire senza grandi rischi, puntando semplicemente sul rendimento del mercato obbligazionario europeo; Universo ObbligazionarioPiù : dedicato appunto agli investitori che desiderano cogliere le opportunità offerte da tutti i mercati obbligazionari globali;

: dedicato appunto agli investitori che desiderano cogliere le opportunità offerte da tutti i mercati obbligazionari globali; Universo 40 e Universo 60 : consentono di svolgere un investimento flessibile e sostenibile, affinché si possano sfruttare tutti i vantaggi offerti dai mercati mondiali nel medio/lungo periodo;

: consentono di svolgere un investimento flessibile e sostenibile, affinché si possano sfruttare tutti i vantaggi offerti dai mercati mondiali nel medio/lungo periodo; Universo Tematico: è pensato per gli investitori particolarmente attenti alla sostenibilità, in particolar modo a coloro che intendono puntare sulla crescita del mercato azionario.

Abbiamo quindi elencato una vasta gamma di fondi, i quali vi danno la possibilità di diversificare gli investimenti in modo flessibile e personalizzato. Il loro obiettivo principale è ovviamente quello di puntare alla crescita dei mercati, senza correre troppi rischi.

Potete anche muovervi all’interno della famiglia BancoPosta per costruirvi un portafoglio dinamico e diversificato, che possa al contempo essere costituito da prodotti più prudenti e da altri leggermente più rischiosi. Il Gruppo Poste Italiane intende inoltre offrire varie soluzioni di investimento, in grado di avvicinarsi ai bisogni dei clienti e alle necessità del momento.