Poste Italiane: cosa sono i buoni fruttiferi per minori, conviene sottoscriverli?

In Italia ci sono circa 1.500.000 Buoni Fruttiferi sottoscritti da piccoli risparmiatori. Cosa sono e perché scegliere quelli per i minori?

Tra gli strumenti preferiti dagli italiani ci sono i Buoni Fruttiferi di Poste Italiane. Permettono ai cittadini di tutelare il proprio denaro e di farlo crescere nel tempo.

Il piccolo risparmiatore è colui che vuole proteggere il denaro faticosamente accumulato nel tempo dall’inflazione. Sa che lasciarlo fermo sul conto corrente significherebbe una perdita del poter d’acquisto ma sa anche che investire in Borsa o nel trading online potrebbe causare una perdita del capitale. Qual è la soluzione perfetta? Comprare un Buono Fruttifero di Poste Italiane. Si tratta di un prodotto garantito dallo Stato Italiano, flessibile permettendo il rimborso in qualsiasi momento e con tassazione agevolata al 12,50%.

Alla scadenza il titolare recupererà il capitale più gli interessi accumulati. Il guadagno, poi, si potrà conoscere subito grazie al simulatore messo a disposizione dell’utente sul portale di Poste Italiane. C’è anche un altro vantaggio, la varietà delle opzioni offerte. I Buoni si differenziano, nello specifico, per rendimento e durata (breve-medio termine e medio-lungo termine) in modo tale che ognuno possa scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Cosa sono i Buoni dedicati ai minori e perché convengono

Tra i Buoni proposti da Poste Italiane ci sono quelli dedicati ai minori. Possono essere sottoscritti da un genitore, uno zio, i nonni o amici di famiglia e vengono intestati al minore. Il rendimento crescerà insieme al bambino e varierà in base al periodo di possesso. Si va dal 2,50% per un anno e sei mesi di possesso fino al 6% di rendimento per 17 e 18 anni di possesso.

Questo significa che intestando il Buono ad un bimbo oggi molto piccolo, al compimento dei 18 anni il valore del Buono sarà più che raddoppiato. Volete un esempio? Simuliamo un acquisto di 3.500 euro per un bambino nato il 13 dicembre 2023. Alla scadenza, il 13 dicembre 2041, il valore di rimborso sarà di 8.764,60 euro. Un guadagno sorprendente non credete?

Si possono acquistare Buoni da 50 euro e online potrete procedere con tutte le simulazioni che desiderate. Per l’acquisto, poi, basterà recarsi presso un Ufficio Postale portando con sé la carta di identità e il codice fiscale proprio e del minore. Le modalità di pagamento sono in contanti, con assegni bancari, circolari, vaglia cambiari e assegni di traenza intestati al minore. In alternativa, i genitori titolari di Libretto Smart potranno procedere online, da web o App.