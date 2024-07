Poste Italiane, chiusura temporanea: quando riapre

Poste Italiane si avvia verso la chiusura temporanea. È importante conoscere le date per evitare di rimanere sorpresi: ecco quando chiude e riapre.

Esattamente come successo negli ultimi anni, anche questa stagione l’azienda statale italiana deve far fronte a una necessaria rimodulazione riguardo l’apertura dei propri uffici postali su tutto il territorio. È una cosa fondamentale per andare incontro alle necessità e ai diritti di ferie dei dipendenti, ma anche cercare di ridurre i disservizi per i cittadini.

Le novità riguardano i mesi estivi di luglio e agosto dove molte persone si troveranno davanti alcuni uffici postali chiusi a causa della pausa estiva. Tante sono le città che si stanno organizzando per evitare che le persone rimangano per lungo tempo senza la possibilità di provvedere ai propri servizi. Nel frattempo, la città di Vimercate ha già pubblicato le date di chiusura e apertura, in questo modo la popolazione avrà modo di organizzarsi come si deve.

Poste Italiane, il calendario di apertura e chiusura estiva a Vimercate

Poste Italiane ha reso pubbliche le chiusure estive straordinarie a Vimarcate per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto 2024. Si tratta delle classiche rimodulazioni degli orari che interesseranno i tre uffici postali presenti all’interno della città, dove i cittadini si dovranno organizzare per evitare di rimanere senza servizi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Per quanto riguarda l’ufficio postale “Vimercate 1” di via Gramsci, 5 (Oreno) le chiusure di luglio riguarderanno i giorni 6, 8, 9, 13, 27 e 29; mentre per il mese di agosto gli uffici rimarranno chiusi il 10, 16, 17, 19, 23, 24 e 26. Gli altri giorni invece saranno aperti regolarmente.

Sono state indicate anche le date per l’ufficio postale “Vimercate 2” di via Diaz, 23 (Ruginello), dove le chiusure riguarderanno solamente il mese di agosto e i giorni interessati sono il 5, 9, 10, 16, 17 e 19. In merito al mese di luglio gli uffici rimarranno aperti regolarmente.

In merito all’ufficio postale “Vimercate 3” di piazza Marconi, 7, le date in cui non ci sarò personale al lavoro nel mese di luglio sono 11, 12, 13, 19 e 20; mentre per quanto riguarda il mese di agosto i giorni indicati sono 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24 e 26. Anche in questo caso, gli altri giorni ci sarà attività regolarmente.

In ogni modo, per chi vuole conoscere nel dettaglio gli orari di apertura degli uffici postali della città, sul sito ufficiale viene suggerito di usare il motore di ricerca disponibile sul sito web di Poste Italiane così da ricevere tutte le informazioni necessarie.