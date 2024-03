Poste Italiane, arriva la nuova app: c’è una funzione utilissima, ti cambia la vita

Arriva la nuova app di Poste Italiane con una funzione utilissima e che cambia la vita di chi la sfrutta: ecco di cosa si tratta.

Poste Italiane è sicuramente una delle realtà più consolidate della Penisola e che cerca di migliorare e agevolare l’esperienza di ogni utente. Questa volta ad evidenziarsi è una funzione della nuova app che promette di cambiare la vita a tutti i clienti.

Poste Italiane sta per lanciare una app davvero super, come ammesso dal CEO Matteo Del Fante durante la presentazione del Piano Strategico quinquennale 2024-2028 del Gruppo. La nuova applicazione avrà l’intenzione di raggiungere tre obiettivi: unificare le app di Poste già presenti, adattarsi alle esigenze dell’utente e fare da IT Wallet privato.

I propositi esposti dal CEO di Poste Italiane mettono in luce un sistema in cui il cliente può muoversi con facilità e libertà. Si tratta di una vera super app che potrà utilizzata in varie situazioni e in qualsiasi momento: scopriamone di più.

Poste Italiane, progetto super app: la funzione che cambia tutto

Il progetto di Poste Italiane è certamente ambizioso e cerca di fornire con facilità tutti gli strumenti di cui un cliente ha bisogno. L’azienda controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti al momento ha un’app Poste Italiane (ex app Ufficio Postale), un’app Bancoposta e una PostePay. Per questo motivo il primo obiettivo della nuova app è di razionalizzare l’offerta attuale di applicazioni.

Durante la presentazione, il CEO del gruppo Poste Italiane ha sottolineato più volte che la nuova app utilizzerà l’intelligenza Artificiale per apprendere quali sono le funzioni più utilizzate dall’utente e per gestire, in base alle informazioni, la sua interfaccia. In pratica, ogni utente avrà un’app diversa in base alle attività che svolge.

Infine, la nuova app di Poste Italiane sarà una delle prime piattaforme wallet private basate sul sistema IT Wallet, a sua volta collegato al sistema europeo EUDI Wallet. Questo vuol dire che l’app potrà contenere non solo la carta PostePay del cliente ma anche altri biglietti, documenti e prenotazioni e, forse, altre carte di pagamento.

Per quanto riguarda l’arrivo, bisogna fare attenzione al graduale potenziamento della già esistente app Poste Italiane con funzioni provenienti da altri servizi. Non ci sarà un debutto da un giorno all’altro ma, con tutta probabilità, un periodo di convivenza tra app.