Poste Italiane, arriva ‘Deposito Supersmart’: i rendimenti sono altissimi, in un solo anno guadagni tanto

Deposito Supersmart, l’interessante offerta di Poste italiane. Alla scoperta delle possibilità di questo strumento di risparmio.

Poste italiane rappresenta un punto di riferimento per risparmiatori, pensionati, investitori che vogliono far fruttare i loro soldi in maniera sicura e prevedibile. Poste italiane non è soltanto conosciuta per i servizi di corrispondenza e spedizioni, ma come una delle istituzioni di raccolta e investimento dei risparmi più apprezzata nel mercato italiano.

D’altra parte la controllata da Cassa Depositi e Prestiti non interviene esclusivamente nei settori tradizionali dal credito alla corrispondenza, ma offre una gamma di servizi per i cittadini dalla telefonia mobile e fissa alle utenze di energia, dalle assicurazioni alla previdenza. Nel settore del risparmio e dei piccoli investimenti ci sono varie soluzioni per i clienti, da sfruttare in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche.

Con Deposito Supersmart, Poste italiane offrono uno strumento di risparmio e investimento che si rivolge ai titolari di Libretto Smart. Infatti con questa tipologia di Deposito è possibile accantonare in parte o completamente, e per specifiche durate, le somme depositate sul proprio Libretto Smart.

Deposito Supersmart, quali sono le caratteristiche

Alla scadenza della durata sottoscritta per ogni accantonamento, tale somma è disponibile con un tasso di interesse (Tasso del deposito) più elevato rispetto al tasso base previsto per le somme non accantonate (somme libere) depositate sul libretto smart. Questi accantonamenti sono attivabili in tutti gli uffici postali o sul sito di Poste italiane e tramite applicazioni BancoPosta e app Poste italiane.

Lo strumento si dimostra flessibile e alla portata dei risparmiatori, infatti è possibile tra l’altro sbloccare anticipatamente le somme accantonate. Va considerata poi la durata del singolo strumento che varia a seconda della tipologia che si sceglie. Per esempio Deposito Supersmart Premium (per chi versa nuova liquidità), dura 366 giorni, mentre Deposito Supersmart Open ha una durata di 360 giorni, mentre nella versione Supersmart Young la durata è di 180 giorni.

Un discorso simile si può fare per i rendimenti che cambiano a seconda del prodotto finanziario che si sottoscrive. Questo pacchetto ha un tasso di rendimento annuo lordo a scadenza pari al 3 per cento, Deposito Supersmart Open ha un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,50 per cento, la versione Young ha un tasso del 3 per cento.

Tali tassi per le somme accantonate sono sempre maggiori, come detto, di quelli applicati alle altre somme libere depositate sul Libretto. Facciamo un esempio, con Deposito Supersmart Premium accantonando 2.000 euro per 366 giorni, con rendimento annuo lordo del 3 per cento, gli interessi netti alla scadenza sono di 44,47 euro.