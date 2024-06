Posta elettronica, cambiamento senza precedenti: se non ti adegui subito ti bloccano l’account

Cambia tutto con la posta elettronica. È appena arrivato l’annuncio, se non vi adeguate subito vi bloccano l’account.

La posta elettronica è da anni uno dei metodi di comunicazione online più maggiormente apprezzati ed utilizzati a livello globale. In quanto permettono di connettersi con chiunque da ogni parte del globo, semplicemente avendo un indirizzo da inserire come mittente. E oltre al semplice testo, si possono anche allegare diversi file extra come documenti, presentazioni powerpoint, inviti per videocall e via dicendo.

Come sicuramente già saprete, esistono diversi provider che danno modo di aprirsi la propria casella di posta elettronica. E ognuno di essi ha i propri vantaggi e svantaggi. Oggi parliamo nello specifico di un cambiamento senza precedenti che è stato da poco annunciato da un’azienda che opera nel settore.

Se non vi adeguate subito potrebbero addirittura bloccarvi l’account. Ecco tutto quello che c’è da sapere, solo così sarete sicuri di non perdere nulla e di poter continuare ad usare il medesimo indirizzo senza dover stare a rifare tutto.

Le nuove regole della posta elettronica: come non perdere l’account

Una serie di nuove regole che sono state da poco rese ufficiali e che entreranno in vigore a brevissimo. Sarete obbligati a rispettarle tutte, per un cambiamento storico destinato a far parlare. E che, se non rispettato, potrebbe avere come conseguenza ultima la chiusura e il blocco totale del vostro profilo. Con la conseguente perdita di tutti i dati che avevate archiviato nel corso degli anni.

Protagonista di tutto questo è Microsoft Outlook che per questioni di sicurezza ha annunciato che: “a partire dal 16 settembre 2024 Microsoft non supporterà più Baisc Auth, ossia il sistema in cui una persona fornisce solo il proprio nome utente e la password per effettuare l’acceso” si legge in una nota sul sito web ufficiale.

“Outlook chiederà a tutti coloro che hanno un account di posta elettronica di usare un’app di posta o calendario o il sito web Outlook.com”, viene riportato. Questi sono tutti sistemi che ora vengono supportati con l’autenticazione più moderna, proprio come Apple Mail e Thunderbird.

Al momento non sarà ancora obbligatorio utilizzare l’autenticazione a due fattori, ma solamente una versione di Outlook aggiornata con app. Così davvero dei livelli ulteriori di protezione e di accesso. Come confermato dall’azienda poi, la versione “soft” dell’app web di Outlook non sarà più supportata dal 19 agosto 2024. E da metà settembre, diventa obbligatorio avere un sistema avanzato di autenticazione. Pena il possibile blocco del profilo.