“Possibile manipolazione emotiva”, così ChatGpt ha messo in guardia una donna dal suo fidanzato

Un comportamento davvero molto strano quello che ChatGPT durante la conversazione con una ragazza in seria difficoltà.

Specializzato nella conversazione con un essere umano, ChatGPT funziona più o meno come una normale chat, in cui l’essere umano pone una domanda all’Intelligenza Artificiale e questa risponde in maniera doviziosa rispetto a qualunque argomento le venga sottoposto.

Certamente, anche se di fatto si tratta di una invenzione geniale, le polemiche intorno a questo nuovo ritrovato tecnologico non sono mancate, come è normale che sia nei confronti di ogni innovazione tecnologica al momento della sua uscita nel panorama delle novità che popolano ogni giorno i dispositivi di tutto il mondo.

Questo perché la paura che l’Intelligenza Artificiale possa soppiantare quella umana e che possa in qualche modo rendere gli esseri umani “dipendenti” dalla tecnologia e che metta le persone in condizione di “smettere di pensare“, ma nonostante questo ChatGPT ha comunque preso piede ed è una delle applicazioni più scaricate dell’ultimo anno e mezzo, disponibile sia nella versione gratuita che a pagamento.

ChatGPT si è rivelata un’applicazione molto utile

Nonostante le reticenze di molti utenti, soprattutto di quelli che non l’hanno mai usata, ChatGPT si è rivelata essere una applicazione anche molto utile, in alcuni casi. Certamente come spesso accade, la risposta dipende anche molto dalla domanda, ma una cosa è certa: le risposte dell’Intelligenza Artificiale di questa applicazione sono molto intelligenti e determinanti.

Recentemente una ragazza ha rivelato un modo alternativo ma altrettanto valido di usare l’intelligenza artificiale. Ha fatto analizzare ad esempio la sua chat con il fidanzato a ChatGPT per scovare ed eventualmente rivelare i tratti tossici della relazione tra i due, esportando la chat di WhatsApp e facendo analizzare una parte della loro conversazione dal bot, il quale ha rivelato in maniera molto dettagliata alcuni comportamenti problematici e allarmistici di quella conversazione.

Secondo le analisi fornite da ChatGPT rispetto alla conversazione WhatsApp della ragazza col suo fidanzato, il bot ha rivelato che in quella in particolare c’erano “possibile manipolazione emotiva“ e anche “questo potrebbe essere un modo per invalidare le tue emozioni e preoccupazioni”.

La ragazza è rimasta piuttosto colpita dalle risposte ottenute da ChatGPT rispetto alla sua relazione, ed ha parlato di consigli molto interessanti che a suo tempo anche i suoi migliori amici, che conoscono entrambi, le hanno dato. Insomma si è trattato di un’esperienza immersiva con il bot di intelligenza artificiale che si sta rivelando molto più utile di quanto si possa pensare.