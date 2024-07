POCO M6+ 5G, spunta un interessante leak: costo, specifiche e design

Arriva la prima e attesa novità sul nuovo smartphone di POCO: l’M6+ 5G è davvero interessante e stupisce per specifiche e design.

Il suo predecessore ha colpito molti utenti. Per il rapporto qualità/specifiche con un prezzo davvero contenuto. Uno smartphone made in Android completo sotto tutti i punti di vista: maxi display (6,79” pollici) tante funzionalità che non hanno nulla da invidiare ai telefoni di gamma superiore.

Multimedialità al potere: fotocamera da 50 megapixel, foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel, video in alta definizione 1920×1080 pixel. Anche lato design non male lo spessore: 8.2 millimetri sono davvero minimal. In offerta non arriva a 200 euro.

Ma POCO non si accontenta. D’altronde non sarebbe quello che in realtà è diventato: un marchio cinese capace in neanche sei anni di ritagliarsi il suo spazio nel mare magnum dei colossi telefonici, a prescindere da Xiaomi, suo papà, dal quale però si è reso indipendente, almeno in India. Tant’è.

POCO M6+ 5G: super display, Snapdragon 4 Gen 2 AE e tanto altro a un super prezzo

È probabile che POCO svelerà presto l’ultima iterazione della sua serie M incentrata sul budget e principalmente sull’aspetto economico con il suo erede: il POCO M6 Plus 5G. Uno smartphone allo stato embrionale recentemente avvistato su vari benchmark, tra cui Geekbench del Bureau of Indian Standards (BIS), pronto a nascere per diventare grande in fretta.

Una nuova fuga di notizie ha rivelato gran parte delle specifiche del dispositivo cinese, insieme al suo prezzo previsto e alle offerte bancarie. Secondo il tipster, Sudhanshu Ambhore su X (o Twitter se preferite non essere dalla parte di Elon Musk) è probabile che Poco M6 Plus 5G abbia un display LCD full HD+ da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sempre secondo il leaker lo smartphone potrebbe montare un chipset Snapdragon 4 Gen 2 AE, rappresenterebbe la grande novità. Per l’ottica sembra proprio che verrà dotato di un sensore primario da 108 MP e uno secondario da 2 MP.

Potrebbe esserci anche uno sparatutto da 13 MP nella parte anteriore per scattare selfie e videochiamate. Non solo. Batteria gigantesca da 5.030 mAh con supporto per 33 W di ricarica rapida, con annessa classificazione IP53 per la resistenza a polvere e schizzi, senza dimenticare il sensore di impronte digitali montato lateralmente, storage UFS 2.2 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Secondo un precedente elenco Geekbench individuato da MySmartPrice, lo smartphone potrebbe avere il numero di modello 24066PC95I, un punteggio single core di 967 punti e un multi-core da 2.281 su Geekbench. Tre le colorazioni pensate per POCO M6+ 5G: viola, nera e argento, super prezzo: tra 150 euro (6/128 GB) e i circa 165 (8/128 GB).