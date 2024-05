Play Store inondato di app infette, scovate ben 90 con malware: devi subito eliminarle dallo smartphone

Rilevate ben 90 app con malware sul Google Play Store. Pericolo in aumento: devi eliminarle subito dallo smartphone.

L’esperienza sul web deve tener conto dei rischi che si annidano in questo universo. La consapevolezza degli utenti deve essere piena affinché si possano evitare problemi davvero molto complicati da gestire e risolvere.

In ambito mobile si suggerisce spesso di scaricare le app dal Google Play Store per questioni di sicurezza, ma per quanto lo store dell’azienda di Mountain View sia effettivamente la fonte più sicura, talvolta capita che alcuni virus riescano a superare i controlli della piattaforma, arrivando poi sugli smartphone degli utenti a loro insaputa.

Nell’ultimo periodo è stato rilevato uno scenario a cui fare attenzione perché ha segnalato ben 90 app infette con malware presenti sul Google Play Store. La scoperta è stata fatta dalla società di ricerca Zscaler ThreatLabz, con gli esperti che hanno notato di come quelle app siano state scaricate milioni di volte.

App con malware sul Google Play Store: effettuati 5,5 milioni di download

Non è la prima volta che all’interno del Play Store ci siano applicazioni il cui unico scopo è quello di fare da veicolo ad un malware o un virus di vario genere. Di solito tendono a nascondersi dietro app che possono sollecitare l’interesse degli utenti e alle volte riescono a scalare la classifica dello store tramite i download effettuati da persone in carne ed ossa.

In questo caso, la società di ricerca non ha solo evidenziato la presenza di 90 app dannose all’interno dello store, ma anche il numero di download effettuati per un totale di 5,5 milioni. I software non sembrano collegati alla stessa fonte e non sembrano collegati tra loro neanche sotto il profilo dei virus veicolati. Individuati diversi gruppi di malware tra cui Adware, Joker, Anatsa, Coper e Facestealer.

Il rapporto non menziona i nomi di tutte le app, ma solo due: PDF Reader & File Manager e QR Reader & File Manager. Queste app rientravano nella categoria Strumenti e infettavano gli smartphone con il malware bancario Anatsa (software capace di prendere il controllo del dispositivo eseguendo azioni autonome).

Queste due app da sole vantano oltre 70.000 download. Secondo il report il 39% delle app infette rientravano nella categoria Strumenti, il 20% erano app di personalizzazione, circa il 13% alla Fotografia e il resto si collegava alle categoria Produttività, Comunicazione, Salute e Fitness, Arte e design e Intrattenimento.

Le app miravano agli utenti di Stati Uniti, Germania, Spagna, Corea del Sud, Finlandia, Regno Unito e Singapore, ma non sono da escludere casi anche in altre Nazioni. Dunque, prima di scaricare qualsiasi app bisogna affidarsi a sviluppatori noti e leggere sempre le recensioni delle singole app perché queste possono far intuire l’affidabilità dell’app che si sta per scaricare.