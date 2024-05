Pilates al muro, è veramente efficace? Ecco le migliori lezioni online completamente gratis per provare

Un fitness sempre più olistico resiste al passare del tempo, aggiornandosi. Ecco le migliori lezioni online di Pilates, completamente gratis.

Esiste da inizi Novecento, l’ha inventato proprio uno che si chiamava Pilates: Joseph Pilates, un po’ insegnante un po’ imprenditore tedesco, naturalizzato statunitense. Ma se vogliamo trovare una data in un cui questa disciplina sportiva-meditativa è esplosa diventando moda, è il 2018.

Furono quasi 300 milioni di persone ad andare oltre il semplice e semplicistico fitness, scegliendo lo yoga (che sfondò il muro dei 150 milioni di iscritti), tai chi e qigong (oltre i novanta milioni di milioni di praticanti, sempre a livello globale) fino ad arrivare proprio al pilates. Che catalizzò l’attenzione di tutto con i suoi quasi sette milioni di praticanti.

Da lì in poi il Pilates è rimasto sempre in hype, un fitness alternativo che coniuga la carica dello sforzo fisico all’energia proprio dell’allenamento della mente, su mondi che s’intrecciano e s’intersecano creando benessere. In hype praticamente da sei anni, altro che crisi del settimo, la disciplina ormai ha messo le radici in tutto il mondo, sopravvivendo alla grande allo scorrere del tempo.

I vantaggi del Pilates al muro: a chilometri zero con le lezioni online

I primi cambiamenti di questa disciplina sportiva cognitiva, durante il lockdown, quando non si poteva uscire, così molte persone si sono affacciate al Pilates al muro, soprattutto negli Stati Uniti, ma con un grande seguito in Italia che durerà anche nell’era post pandemia da Coronavirus.

È una particolare variante del Pilates che si svolge semplicemente con l’aiuto di una parete. I vantaggi ci sono: è pratico e su misura per chi sta a casa, non c’è necessità di andare in palestra e di utilizzare macchinari e altre strumentazioni. Uno sport a chilometro zero, volendo basta un paio di pantaloni ad hoc e una maglietta.

Il muro si trasforma in un grande alleato, una sorta di guida che permette di adottare le posizioni più corrette e di raggiungere un buon allineamento del corpo, limitando al massimo gli errori posturali. A tutto il resto ci ha pensato la tecnologia, internet nello specifico: con lezioni online completamente gratuite, come quelle sul canale YouTube di Rachel’s Fit Pilates dell’omonima influencer.

Da Jenna Collins a Jessica Valant, passando per Georgiana, Callie Jardin, Renée Mowat o Tiziana Fitness Style e il suo workout completo che si concentra sul rafforzamento dei muscoli di gambe e di addominali. Sono solo alcune delle lezioni che vanno per la maggiore, per tutto il resto c’è il Pilates.