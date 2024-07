Pignoramento conto corrente 2024: può avvenire anche se un tuo parente non paga i debiti

In alcuni casi è possibile subire un pignoramento anche se questo non è direttamente associato a noi: le casistiche.

Cadere in un pignoramento non piace a nessuno, specialmente se i debiti che l’hanno causato non sono direttamente nostri. Tuttavia, questo scenario accade e non è nemmeno così raro di quanto si possa immaginare. Ma come avviene tutto questo?

Innanzitutto è bene ricordare come funziona l’iter: quando un debitore non riesce a saldare i suoi debiti e non ottiene una dilazione o rateizzazione, si avvia un processo legale specifico. Il primo passo è il decreto ingiuntivo. Questo documento, emesso dal giudice competente, ordina al debitore di pagare entro un certo termine. Il decreto viene notificato tramite l’ufficiale giudiziario o inviato per posta.

Se il debitore non paga nonostante il decreto ingiuntivo, si passa all’atto di precetto. Questo è un ulteriore avviso che dà al debitore un ultimo termine per adempiere al pagamento. Anche l’atto di precetto viene notificato tramite ufficiale giudiziario o per posta. Se nemmeno con l’atto di precetto si ottiene il pagamento, si procede al pignoramento. Discorso diverso nel caso in cui i debiti siano di un parente a noi vicino.

Eredità e debiti: come funziona il pignoramento del conto corrente

Talvolta, i debiti di un familiare possono ricadere su un figlio o un coniuge, soprattutto in caso di accettazione dell’eredità dopo la morte del debitore. Non tutti pongono la giusta attenzione a questo dettaglio, ma se un erede accetta l’eredità senza riservarsi il beneficio di inventario, sarà responsabile dei debiti del defunto in base alla sua quota ereditaria, utilizzando, appunto, il proprio patrimonio personale.

Le regole, però, non si estendono solo ai familiari: anche il garante, o fideiussore, può essere chiamato a rispondere dei debiti con tanto di pignoramento. Se un familiare ha firmato come garante per un prestito e il debitore principale non paga, il creditore può infatti richiedere il pagamento al garante.

Nonostante ciò, è bene precisare che non tutti i debiti si trasferiscono agli eredi. Per esempio, quelli derivanti da sanzioni amministrative, tributarie, penali, giochi e scommesse, debiti prescritti e assegni di mantenimento non passano agli eredi. In generale, solo chi ha contratto un debito è responsabile per esso. Tuttavia, se il debitore è sposato in regime di comunione dei beni, il coniuge è responsabile fino al 50% del totale.

Lo stesso vale per un conto cointestato, dove solo metà del conto può essere pignorata. Infine, è bene precisare che i figli non sono automaticamente responsabili per i debiti dei genitori, nemmeno se gli stessi hanno l’usufrutto sui beni dei figli minorenni. In ogni caso, è sempre bene informarsi prima di prendere qualunque decisione, anche in base a qunto ammontano debiti ed eredità.