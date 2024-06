Persone indesiderate nello sfondo delle tue foto? Eliminale in un tocco

Il mondo della fotografia digitale e dell’editing continua a evolversi, offrendo agli utenti strumenti sempre più avanzati per migliorare le proprie immagini.

Tra questi, spicca il Magic Eraser di Google, una funzionalità rivoluzionaria che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle foto con estrema facilità. Questo strumento è ora disponibile su tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, inclusi i modelli più datati di Pixel.

Per accedere a Magic Eraser su dispositivi iOS, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Google One. Il piano più economico ha un costo di 1.99 dollari al mese e offre 100 GB di spazio di archiviazione cloud utilizzabile non solo per sincronizzare le foto ma anche per Google Drive e la posta elettronica. Una volta attivato l’abbonamento e installata l’app Google One dall’App Store, assicurandosi di accedere con lo stesso account Google usato in Google Foto, si avrà accesso alla funzionalità.

Dopo aver aperto la foto da modificare in Google Foto e selezionato il pulsante “Modifica”, si troverà tra le opzioni suggerite il Magic Eraser contrassegnato dal tag di Google One. Toccandolo si attiveranno automaticamente dei suggerimenti su quali elementi rimuovere dalla foto. È possibile anche disegnare un cerchio intorno ad altri oggetti indesiderati o colori vivaci che si desidera eliminare o attenuare.

Rimozione Elementi Indesiderati

Magic Eraser offre la possibilità non solo di cancellare persone o oggetti dalle immagini ma anche di ridurre la vivacità dei colori troppo brillanti presenti nella scena fotografata. Ad esempio, se in una foto i colori degli indumenti risultano troppo intensi, è possibile utilizzare questa funzione per renderli meno saturi.

La maggior parte delle volte Magic Eraser fornisce risultati sorprendenti ed efficaci; tuttavia, può capitare che alcune ombre degli elementi rimossi rimangano visibili nell’immagine finale. In questi casi è necessario fare ulteriormente attenzione durante l’editing per ottenere risultati puliti.

Oltre al Magic Eraser, gli abbonati a Google One hanno ora accesso anche a uno strumento HDR (High Dynamic Range) per i video che permette di aumentarne la vividezza dei colori rendendoli più brillanti e definiti grazie a un semplice cursore regolabile secondo l’intensità desiderata.

L’abbonamento a Google One sblocca una serie completa di strumentali aggiuntivi oltre al già citato Magic Eraser:

Modalità Ritratto : Per sfocare lo sfondo delle tue foto.

: Per sfocare lo sfondo delle tue foto. Dynamic : Applica filtri che donano alle tue immagini un aspetto simile all’HDR.

: Applica filtri che donano alle tue immagini un aspetto simile all’HDR. Color Pop : Mantiene il soggetto della foto a colori mentre trasforma tutto il resto in bianco e nero.

: Mantiene il soggetto della foto a colori mentre trasforma tutto il resto in bianco e nero. Portrait Light: Consente agli utenti di aggiungere una fonte luminosa artificiale nelle loro fotografie regolandone posizione e intensità.

La velocità con cui lavora il Magic Eraser varia in base alla potenza del processore del dispositivo utilizzato; tuttavia non ci sono differenze significative nella qualità dell’editing tra dispositivi iOS, Android non-Pixel o Pixel stesso – dimostrando così l’universalità ed efficacia dello strumento attraverso diverse piattaforme hardware.

In sintesi, sia che possediate un iPhone come il 14 Pro Max o uno smartphone Android come il S23 Ultra oppure ancora un modello più datato della serie Pixel come il Pixel 2XL o Pixel 5; avrete la possibilità grazie all’abbonamento a Google One d’utilizzare queste innovative funzionalità offerte da Google: dal potente ed intuitivo Magic Eraser allo strumento HDR video fino ad arrivare ai vari tool dedicati all’editing fotografico avanzato rendendo ogni vostra creazione perfetta nei minimi dettagli.