Personalizza il tuo smartphone, questo trucco sta spopolando sul web: geniale

Tutti vorrebbero personalizzare profondamente il proprio smartphone, ma non tutti sanno che esiste un trucco geniale per farlo.

Gli smartphone, al giorno d’oggi, non sono più solamente dei dispositivi elettronici che aiutano le persone a connettersi con il mondo intero e semplificare diverse attività quotidiane, ma sono diventati dei veri e propri oggetti personali dei quali è difficile farne a meno.

Proprio per questo motivo tante persone amano personalizzare il proprio smartphone per renderlo unico e differenziarlo da tutti gli altri e questo trucco che sta spopolando sul web permette di farlo in un modo mai visto prima. Quando si parla di personalizzazione dello smartphone molte persone pensano alla cover.

Che può essere acquistata in tantissimi modelli e colori diversi, oppure si può personalizzare il proprio dispositivo attraverso le immagini della schermata home e quella di blocco che si possono modificare a piacimento; non tutti sanno che però esiste un altro modo per modificare e personalizzare il proprio telefono cellulare in maniera semplice e veloce.

Un trucco geniale che non tutti conoscono per personalizzare lo smartphone

Negli ultimi anni gli smartphone di fascia alta, come ad esempio gli iPhone di Apple o i Galaxy di Samsung, non permettono profonde personalizzazioni al sistema operativo e all’interfaccia: questo perché questi dispositivi hanno un’interfaccia ben studiata e predefinita in fase di design ed è per questo motivo che non è possibile per gli utenti andare a modificare, ad esempio, la forma e lo stile delle icone, il font e altri elementi di sistema presenti sul telefono cellulare.

Non tutti sanno che però c’è un trucco geniale che permette di inserire un elemento sul display della schermata di blocco e che rende il proprio smartphone diverso da tutti gli altri in circolazione, anche se appartengono alla stessa serie. Questo elemento di personalizzazione non è difficile applicarlo e non bisogna essere degli esperti informatici per farlo, ma bastano pochi e semplici e passi e tutti potranno inserire il proprio nome sulla schermata di blocco del proprio smartphone.

Questo trucco si può applicare sugli ultimi modelli di iPhone dato che è possibile attivarlo attraverso una funzione presente solamente su questi smartphone. Per inserire il proprio nome sulla schermata di blocco dello smartphone basta andare nelle Impostazioni dell’iPhone e cercare la voce “Full Immersion“: dopo aver cliccato su questa opzione basta cliccare sul “+” in alto a destra e aggiungere una nuova attività, qui basta inserire il proprio nome ed è possibile personalizzare anche l’icona e il colore che appariranno sulla schermata di blocco.