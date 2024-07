Personalizza il dizionario Google Docs: non ti correggerà più le parole già corrette!

Google Docs non è solo un’ottima piattaforma per la collaborazione e la condivisione di documenti, ma anche un valido strumento per conservare file importanti nel cloud.

Tuttavia, chi lo utilizza abitualmente con il controllo ortografico attivo, si sarà sicuramente accorto di alcune sue peculiarità. Ad esempio, la funzione spesso “corregge” erroneamente espressioni come “qual è” suggerendo “qual’è”, dimostrando una certa imprecisione.

Fortunatamente, esiste un modo per “istruire” il correttore ortografico di Google Docs e renderlo più preciso: aggiungendo manualmente le parole al dizionario personale.

Arricchire il tuo dizionario personale in Google Docs è un modo semplice ma efficace per migliorare la precisione del correttore ortografico e velocizzare il tuo flusso di lavoro. In questo modo, potrai concentrarti sulla scrittura senza interruzioni e produrre documenti impeccabili. Ecco come fare.

Aggiungere parole al dizionario Google Docs

Seleziona la parola che desideri aggiungere al dizionario. Potrebbe trattarsi di un termine tecnico specifico del tuo settore, di un nome proprio poco comune o semplicemente di una parola che il correttore ortografico continua a segnalare erroneamente. Apri il menu del Controllo ortografico. Puoi farlo in due modi: Cliccando sull’icona “Controllo ortografico” (raffigurata da una A con un segno di spunta) che si trova in alto a sinistra nella barra degli strumenti.

Utilizzando la scorciatoia da tastiera Ctrl + Alt + X (o Cmd + Alt + X su Mac). Clicca sui tre puntini verticali. Questi si trovano nell’angolo in alto a destra della finestra di dialogo del Controllo ortografico. Seleziona “Aggiungi al dizionario personale”. In questo modo, la parola selezionata verrà aggiunta al tuo dizionario personale di Google Docs.

Da questo momento in poi, il correttore ortografico riconoscerà la parola che hai aggiunto e non la segnalerà più come errore.

Ecco alcuni consigli utili: