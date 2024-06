Pericolo Microsoft Office, l’annuncio è ufficiale: “Queste versioni contengono un pericoloso virus”

Microsoft Office, i pericoli che si nascondono dietro queste versioni. Di seguito cosa bisogna assolutamente evitare.

L’attuale versione di Microsoft Office è stata denominata 365, proprio perché il suo utilizzo è quotidiano, tutti i giorni per tutto l’anno. In effetti se pensiamo alle possibilità d’uso del pacchetto Office, ci rendiamo immediatamente conto della grande disponibilità e varietà di applicazione per Word, Excel, Power Point e tutti gli altri software che contiene.

Questo non significa che non ci siano problemi o limiti in Office 365, a cominciare dalla necessità di aggiornamenti per correggere bug e aumentare la protezione. Proprio per la difesa dell’integrità del sistema occorre monitorare costantemente il pacchetto Office, sottoposto spesso all’attacco di pirati informatici e criminali. Altra caratteristica saliente è la natura di prodotto commerciale: si acquista una licenza per il suo utilizzo.

Con l’uso della versione ufficiale, per la quale si hanno tutta una serie di garanzie su sicurezza e aggiornamenti, i pericoli di attacchi informatici o di incappare in virus o altri programmi dannosi per l’integrità del pc sono ridotti, anche se non scomparsi del tutto. Al contrario le versioni non ufficiali, quelle crackate, non offrono la medesima protezione.

Microsoft Office, quali rischi si corrono

Le versioni crackate, gratuite o a pagamento su mercati illegali, sono potenzialmente molto pericolose per il computer. Recenti ricerche condotte in Corea hanno evidenziato come molti di questi prodotti illegali, contengano virus, trojan e malware che possono danneggiare seriamente il sistema. Versioni pirata di MC Office 365 sono infette da pericolosi programmi come Orcus, XMRig, 3Proxy, Pure Crypter, AntiAV.

Gli effetti di questi malware sul pc della vittima che ha installato versioni pirata di Office 365 sono diversi. I criminali dopo il lancio della versione crackata del pacchetto possono prendere il controllo della macchina e rubare informazioni personali o trasformare il pc infetto in un proxy usato per offuscare attività illecite o deviare il traffico internet verso siti pericolosi.

I virus installati all’insaputa delle vittime possono sfruttare il pc che li ospita per minare le criptovalute o per scaricare di nascosto altri malware e aggirare le difese antivirus. Addirittura alcuni possono disattivare proprio gli antivirus e lasciare il pc colpito del tutto indifeso. La maggior parte di questi malware è stata individuata in versioni illegali del pacchetto Office in circolazione in Corea e nel sud est asiatico.

Tuttavia non si può escludere che siano presenti anche in Europa. I virus nascosti nelle versioni illegali sono pericolosi perché circolano velocemente, facendo vittime tra quanti sono attratti dalla gratuità dei pacchetti crackati. Unico modo per essere al sicuro è installare sul proprio pc solo versioni legali del pacchetto Office.