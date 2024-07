Perché la tastiera QWERTY ha le lettere in questo ordine? La spiegazione sembra un controsenso!

La tastiera QWERTY è un elemento così familiare delle nostre vite che raramente ci fermiamo a chiederci perché sia ​​disposta in quel modo.

È un layout che sembra esistere da sempre, ma in realtà è un prodotto di una specifica era e di specifiche preoccupazioni. Per saperne di più sull’origine della tastiera QWERTY, dobbiamo tornare alla fine del XIX secolo, quando le macchine da scrivere stavano appena iniziando a diffondersi.

Le prime macchine da scrivere presentavano un layout alfabetico, con le lettere disposte in ordine alfabetico. Tuttavia, questo layout si è dimostrato problematico poiché le leve dei tipi adiacenti si sarebbero spesso scontrate, causando inceppamenti. Christopher Latham Sholes, l’inventore della macchina da scrivere Remington, ha cercato di risolvere questo problema riorganizzando i tasti. Il suo obiettivo era di rallentare la velocità di battitura e garantire che le lettere frequentemente utilizzate non si trovassero vicine, riducendo così il rischio di inceppamento.

Scrivere più lentamente aveva dei vantaggi

Il layout QWERTY che ne è risultato non era ottimale in termini di velocità di battitura, ma ha risolto il problema degli inceppamenti. Con il passare del tempo, la tastiera QWERTY è diventata lo standard di settore, con il vantaggio di avere una base installata sempre più ampia. Anche se le macchine da scrivere meccaniche sono state sostituite da computer, il layout QWERTY è rimasto, in parte a causa dell’abitudine e in parte a causa del fatto che molte persone hanno imparato a battere a macchina con quel layout.

Mentre la tecnologia è progredita, sono stati sviluppati altri layout di tastiera, come il layout Dvorak, che mirava a migliorare l’ergonomia e la velocità di battitura. Tuttavia, la tastiera QWERTY è rimasta la scelta più popolare, anche se non è la più efficiente. La familiarità e l’inerzia hanno avuto un ruolo significativo nel mantenere la tastiera QWERTY come standard dominante.

Quindi, perché usiamo ancora la tastiera QWERTY? In sostanza, perché è la tastiera che abbiamo imparato a usare e con cui siamo cresciuti. Anche se ha i suoi difetti, ha resistito alla prova del tempo e rimane una parte importante del nostro mondo digitale. Anche se layout alternativi potrebbero offrire vantaggi in termini di velocità e ergonomia, è improbabile che la tastiera QWERTY scompaia presto. È diventata parte della nostra storia e continua a essere un familiare, seppur imperfetto, strumento di comunicazione.