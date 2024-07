Perché e come mettere un IP statico alla tua Xbox Series X|S: la guida completa

Per gli amanti della Xbox, impostare un indirizzo IP statico può migliorare molto la qualità di gioco. Ecco la procedura.

La Xbox, la console di gioco di casa Microsoft, continua a essere una delle principali protagoniste nel panorama videoludico globale. Dalla sua prima comparsa sul mercato nel 2001, il marchio ha subito una serie di evoluzioni tecnologiche e di design che l’hanno resa un punto di riferimento per milioni di giocatori in tutto il mondo. Oggi parleremo di un’opzione consentita sulla Xbox Series X|S: l’applicazione di un IP statico. Ecco perché farlo e, soprattutto, come farlo.

La più recente Xbox Series X, insieme alla sua versione più economica, la Series S, sono state lanciate nel novembre 2020. Con una potenza di elaborazione senza precedenti e capacità grafiche che supportano risoluzioni fino a 8K, queste console rappresentano il futuro del gaming. A volte potrebbe essere necessario assegnare alla Xbox un indirizzo IP statico per risolvere i problemi con i tipi NAT rigorosi. Oggi vi parliamo proprio di questo.

Un indirizzo IP (Internet Protocol Address) è un numero unico che i dispositivi utilizzano per comunicare su Internet e all’interno di una rete domestica. Ogni dispositivo nella tua casa, inclusi la tua Xbox, smart TV, telefoni e tablet, ha un proprio indirizzo IP per comunicare con il mondo esterno. Impostare un indirizzo IP statico sulle console Xbox One, Xbox Series X|S o Xbox 360 può essere una soluzione utile per vari problemi di connettività.

IP statico per Xbox: perché e come averlo

Problemi di connettività possono sorgere quando si cerca di giocare in famiglia sulla stessa rete. Alcuni giochi, peraltro, funzionano meglio se si passa a questa opzione. Vediamo insieme, allora, come impostare un IP statico per la tua Xbox in casa. I passaggi da effettuare sono diversi, ma non è poi così complicata la situazione. Per iniziare, premi il pulsante guida sul controller Xbox, scorri verso destra per accedere al menu, quindi seleziona “Impostazioni”.

Nel menu delle impostazioni, vai alla scheda generale in alto e seleziona “Rete”. Successivamente, seleziona “Impostazioni avanzate”. Qui, dovrai prendere nota dell’indirizzo IP attuale, della Subnet Mask, del Gateway e degli indirizzi DNS nel formato numerico.

Utilizzando un PC Windows collegato alla stessa rete della tua Xbox, apri un browser web come Microsoft Edge o Chrome e digita l’indirizzo IP del gateway del router precedentemente annotato. Questo ti consentirà di accedere alle impostazioni del router. Una volta dentro le impostazioni del router, cerca un’opzione che ti permetta di assegnare manualmente un indirizzo IP statico alla tua Xbox.

Questa opzione può variare a seconda del modello del router. Assicurati di assegnare lo stesso indirizzo IP che hai annotato in precedenza. Torna al menu delle impostazioni di rete della Xbox. Seleziona “Impostazioni IP” e poi “Manuale”. Inserisci l’indirizzo IP, la Subnet Mask e il Gateway che hai registrato in precedenza.

Infine, passa alle impostazioni DNS e seleziona “Manuale”. Inserisci gli indirizzi DNS che hai annotato in precedenza. Ora la tua Xbox testerà automaticamente la connessione. Se il test mostra che sei connesso, la configurazione è andata a buon fine.