Per usare Windows dovrai pagare un abbonamento che aumenta ogni anno: l’annuncio di Microsoft spiazza tutti

Pessime notizie per gli utenti Windows. Presto sarà obbligatorio pagare un abbonamento che aumenta ogni anno: l’annuncio di Microsoft.

Il sistema operativo per computer più maggiormente diffuso ed utilizzato è senza dubbio Windows. Arrivato alla sua versione 11, conta milioni di utenti che ogni giorno lo sfruttano per poter godere di tutte le sue enormi funzionalità. Sia a livello hardware che software. E non è finita qui, perché i prossimi aggiornamenti di Microsoft puntano a renderlo ancor più performante. Tanto per lo svago e il gaming quanto per il lavoro.

Purtroppo però, non mancano le pessime notizie. Una è arrivata proprio nei giorni scorsi e si focalizza su un possibile abbonamento che sarà necessario pagare ogni anno per poter continuare ad utilizzare Windows. E non è finita qui, perché pare che il canone aumenterà di anno in anno. Ecco che cosa c’è da sapere e quando entrerà in vigore la modifica.

Windows con l’abbonamento: ecco la novità di Microsoft

Ormai un anno fa, Microsoft ha annunciato un programma di supporto extra per Windows 10. Utile per poter godere di tutti gli aggiornamenti di sicurezza anche dopo la data di fine del supporto fissata per ottobre 2025. Una fantastica novità, utile per avere sempre il massimo degli standard col proprio computer anche una volta che la versione installata sarà ritenuta obsoleta.

Dopo una lunga attesa, finalmente l’azienda ha voluto svelare quelli che saranno i prezzi da dover versare per questo programma. Pare che si parta da una cifra minima di 61 dollari per dispositivo. Che andrà a raddoppiare di anno in anno per un massimo di tre anni. Si tratta di una modifica sostanziale, che permette di godere di un programma di supporto esteso così da avere tutti gli aggiornamenti di sicurezza anche una volta superati i tre anni.

Di contro però, ci sono i prezzi molto elevati che stanno facendo storcere il naso ai consumatori. Se si paga 61 dollari all’anno per dispositivo e questo prezzo raddoppia ogni 12 mesi, questo vuol dire che il terzo anno si arriverà a pagare 244 dollari per singolo device.

Se nonostante questo siete interessati, dovete sapere che potete acquistare l’abbonamento chiave di attivazione a partire da ottobre 2024. Potete anche scegliere di unirvi al programma uno o due anni dopo, ma in questo caso sarete obbligati a pagare anche per gli anni di aggiornamenti che vi siete persi.