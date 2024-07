Per risparmiare energia sul PC c’è un trucco che nessuno sfrutta: necessita di pochi click

Per chi utilizza spesso il laptop in mobilità, questi trucchi possono fare la differenza e garantire significativi risparmi energetici.

In diverse situazioni quotidiane, risparmiare energia sul PC si rivela fondamentale. Durante l’estate, ad esempio, molte persone si trovano spesso in viaggio e non hanno sempre a disposizione una presa elettrica. Anche nei momenti in cui si lavora fuori casa o in ambienti dove l’accesso a una fonte di alimentazione è limitato, ottimizzare l’uso della batteria del computer portatile diventa essenziale.

Oltre a essere una questione di comodità, l’efficienza energetica si rivela utile anche per una questione di sicurezza. Ridurre il consumo energetico del proprio dispositivo prolunga la durata della batteria e può prevenire surriscaldamenti indesiderati, che potrebbero danneggiare i componenti interni del computer. Molti non considerano che i piccoli accorgimenti possono portare a grandi benefici nel lungo termine.

Per fortuna, esistono diverse strategie che tutti gli utenti possono sfruttare per ottimizzare l’uso della batteria, anche senza essere particolarmente esperti di informatica o senza conoscere nei minimi dettagli il funzionamento del proprio PC.

Un trucco che può sembrare complesso, ma che si rivela semplice ed estremamente utile

Quando si pensa alle schede grafiche, l’attenzione degli utenti è generalmente rivolta al miglioramento delle prestazioni per il gaming, il rendering video e l’utilizzo di applicazioni grafiche intensive. In questo caso, il trucco da sfruttare sta nell’overclocking, cioè il processo di aumentare la velocità di funzionamento di un componente del computer, come il processore (CPU) o la scheda grafica (GPU), oltre le impostazioni predefinite del produttore.

Quando si ha invece necessità di risparmiare energia, invece, poche considerano l’approccio opposto: ridurre la velocità della GPU quando non è necessaria. Questo trucco richiede solo pochi click ed è estremamente efficace.

Le moderne schede video offrono modalità di risparmio energetico integrate. Ad esempio, le schede NVIDIA permettono di accedere al Pannello di controllo NVIDIA dal menù Start. Nella sezione “Regola le impostazioni dell’immagine con anteprima”, l’utente dovrà selezionare la voce “Usa la mia preferenza” e scegliere l’opzione “Prestazioni”. Per le schede AMD, invece, si può aprire “AMD Radeon Settings”, andare su “Impostazioni”, poi “Radeon” e attivare “Radeon Chill” per ridurre dinamicamente la velocità della GPU.

Oltre alle impostazioni di base, esistono software di gestione GPU personalizzati che permettono di regolare con precisione la velocità della scheda video. Ad esempio, l’app “ASUS GPU TweakII” consente di selezionare la modalità “Silent mode“, diminuendo la velocità della scheda e riducendo il consumo energetico. Un altro strumento utile è “MSI Afterburner“, che permette di creare profili personalizzati con impostazioni di voltaggio e frequenza ridotte.

Gli utenti esperti possono anche ridurre il voltaggio del processore grafico (undervolting) per risparmiare energia. Utilizzando software come “MSI Afterburner”, accedendo alla sezione “Voltage -> Core voltage”, si può ridurre gradualmente il voltaggio, salvare il profilo e testare le prestazioni con un gioco o un programma pesante. Se eseguito correttamente, questo trucco non comporta differenze evidenti nelle prestazioni, ma aumenterà l’autonomia del dispositivo.