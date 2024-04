Pensioni, Naspi, AdI e Sfl: le date ufficiali di pagamento degli assegni ad aprile

I percettori di pensioni e trattamenti sono in attesa dei pagamenti erogati nel mese di aprile. Le date sono ufficiali, scopriamole.

Il calendario dei pagamenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale definisce le date in cui scattano i versamenti per pensionati e cittadini percettori di trattamenti e benefici come la NAPI, l’Assegno Unico, il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione.

Le entrate certe mensili sono attese dagli italiani con trepidazione soprattutto quando si arriva con difficoltà alla fine del mese. Tra pensioni e trattamenti per l’invalidità e altri benefici erogati alle famiglie o ai cittadini in stato di bisogno economico, l’INPS versa mensilmente cifre importanti a milioni di persone.

Le date delle erogazioni variano tra un trattamento e l’altro. In alcuni casi c’è un preciso calendario da rispettare, in altri invece i versamenti possono capitare in momenti diversi. Carta degli Acquisti, Assegno unico, Assegno di Inclusione, NASPI sono solo alcune delle misure in pagamento ad aprile 2024. Le pensioni, invece, sono state già pagate come sempre i primi giorni del mese sia quelle previdenziali che assistenziali.

Le date dei pagamenti INPS del mese di aprile 2024

Iniziamo dall’Assegno di Inclusione, il sussidio in vigore dal 1° gennaio 2024. Il versamento arriverà tra il 26 e il 28 aprile ai percettori che hanno già ricevuto la Carta di Inclusione nei mesi precedenti. In caso di prima erogazione, invece, il pagamento scatterà il 16 aprile avendo presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale a marzo.

Parallelamente verrà erogato il Supporto per la Formazione e il Lavoro agli occupabili. Le date dei versamenti sono il 15 aprile e il 27 aprile in base al momento dell’inoltro della domanda. Come ogni mese da due anni, poi, arriverà l’Assegno Unico alle famiglie con figli a carico dal 19 aprile 2024 se si è già ricevuto nei mesi precedenti e qualora non ci siano state variazioni segnalate.

Ricordiamo che per ottenere l’importo spettante occorrerà aver presentato l’ISEE 2024 entro il 29 febbraio. Ad aprile sarà erogata anche la Carta Acquisti essendo i pagamenti effettuati con cadenza bimestrale. L’importo è di 80 euro e sarà versato entro metà mese.

Infine come ogni mese verrà erogata la NASPI, l’indennità di disoccupazione per chi è rimasto involontariamente senza lavoro. Non c’è una data univoca dei pagamenti dato che il versamento scatterà in tempi diversi in base alla data di inoltro della domanda. Per conoscere il giorno esatto consigliamo di accedere al Fascicolo previdenziale dell’INPS tramite credenziali digitali.