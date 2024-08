Pensioni anticipate grazie alla staffetta generazionale: cos’è, come funziona e chi ne ha diritto

La staffetta generazionale è uno dei modi per andare in pensione anticipata: ecco come funziona e chi ha il diritto di utilizzarla.

La staffetta generazionale è uno dei metodi utilizzati per favorire il ricambio generazionale all’interno delle aziende, nata dagli accordi istitutivi dei Fondi di solidarietà. Con questo metodo non solo si favorisce l’inserimento dei più giovani nel mondo del lavoro, ma si da la possibilità al lavoratore più anziano di uscire in maniera anticipata dal proprio posto di lavoro. Un modo per andare in pensione prima, quando non è possibile aderire alle misure messe attualmente a disposizione dal Governo.

Ricordiamo sempre che l’alternativa sarebbe andare in pensione con la legge Fornero, a 67 anni di età anagrafica e con almeno 20 anni di contributi versati. La staffetta generazionale è uno strumento che può essere adottato dai lavoratori ai quali mancano ancora 36 mesi per il raggiungimento dei requisiti anagrafici per accedere al pensionamento ordinario o al pensionamento anticipato, ma anche i giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni.

In una circolare del 2023 il Ministero del Lavoro ha voluto fornire ulteriori chiarimenti sull’agevolazione, entrata in vigore con il Decreto Legge n.21 del 2022. Al momento la staffetta generazionale è diventata una parte essenziale del sistema previdenziale italiano, in quanto ne protegge la tenuta finanziaria ma al tempo stesso assicura una pensione dignitosa al lavoratore.

Staffetta generazionale: cos’è e com’è possibile sfruttarla per andare in pensione anticipatamente

Senza, infatti, correrebbe il rischio di ricevere una pensione pubblica esigua. La manovra sfrutta i Fondi di solidarietà bilaterali, che secondo la definizione del Ministero sono strumenti finalizzati ad assicurare principalmente ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, per quegli ambienti e aziende che non beneficiano di CIGO e CIGS.

Per favorire la staffetta generazionale è necessario versare mensilmente i contributi previdenziali a favore dei lavoratori ai quali mancano 36 mesi per il raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento; al tempo stesso bisogna assumere un lavoratore di età non superiore ai 35 anni compiuti, con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato per almeno 3 anni.

L’assunzione dovrà avvenire contemporaneamente all’uscita dal lavoro del dipendente anziano. Sarà il datore di lavoro a doversi far carico del pagamento della contribuzione necessaria a coprire i costi per il riconoscimento della pensione.