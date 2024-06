Pensione a 60 anni: la guida INPS per uscire subito dal lavoro

Andare in pensione a 60 anni è davvero possibile seguendo la guida INPS. Tutto sulle misure che lo permettono e i requisiti da rispettare.

L’ordinamento italiano offre un’estesa gamma di possibilità per andare in pensione prima dei tradizionali 67 anni, con molteplici requisiti che vanno dall’età di uscita ad altri specifici criteri. Le numerose opzioni consentono ai lavoratori, in media, di uscire dal lavoro prima dei 62 anni.

Seguendo le ultime informazioni previdenziali, l’età media di pensionamento è di 61,6 anni per i lavoratori e 61,2 anni per le lavoratrici. È giusto sottolineare però che ci sono alcuni professionisti che vanno in pensione ad un’età superiore ai 67 anni prestabiliti, e altri ancora non accedono mai al trattamento pensionistico.

Anche nel 2024 però alcune persone potranno raggiungere la pensione a 60 anni. Entriamo nel merito per scoprire quali sono le misure che permettono l’accesso al trattamento pensionistico e i requisiti da dover rispettare per accogliere la misura.

Come andare in pensione a 60 anni: modalità e requisiti

In Italia le pensioni anticipate sono più frequenti rispetto alla misura di vecchiaia. Questo scenario è reso possibile non solo dal numero di contribuenti ma anche dalle diverse opzioni disponibili. Di fatto, ci sono misure che consentono di poter gestire l’uscita dal mondo del lavoro al meglio possibile.

Andare in pensione a 60 anni non è possibile con 20 anni di contributi, a meno che non si vada a soddisfare i requisiti aggiuntivi, come la pensione di vecchiaia con un’invalidità. Le donne possono effettuare l’accesso alla misura a 56 anni e gli uomini a 61 anni con 20 anni di contributi, solo però in presenza di un handicap specifico al lavoro pari almeno all’80%.

Inoltre, le lavoratrici possono affidarsi anche all’Opzione Donna tra i 59 e i 61 anni, a condizione di rientrare nelle categorie specificate e di avere almeno 35 anni di contributi. Ci sono anche delle misure indipendenti dai limiti anagrafici che permettono di ricevere il trattamento pensionistico a 60 anni. In questo caso rientrano la pensione anticipata ordinaria, stabilita nel 2021, e la quota 41 per i lavoratori precoci.

La prima misura richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici, con la richiesta di 35 anni di versamenti effettivi da lavoro. Per la quota 41 invece si richiedono 41 anni di contributi di cui almeno un anno versato prima dei 19 anni di età e il far parte di specifiche categoria di lavoratori.