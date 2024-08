Pensione a 59 anni, l’INPS stupisce: domande aperte ed è già gara di richieste

La pensione anticipata a 59 anni rappresenta una possibilità per chi non può più lavorare a causa di problemi di salute: ecco cosa sapere.

In Italia, la possibilità di andare in pensione anticipata a 59 anni per motivi di invalidità è una realtà che offre sollievo a molti lavoratori che, a causa di problemi di salute, non possono più sostenere un’attività lavorativa.

Sebbene il percorso per ottenere questo beneficio possa essere complesso e richiedere tempo, la possibilità di accedere a un reddito stabile e a supporti economici aggiuntivi può fare una grande differenza nella qualità della vita dei lavoratori invalidi.

La pensione anticipata per invalidità è riservata a quei lavoratori che presentano una riduzione della capacità lavorativa causata da malattia o infortunio, riconosciuta da una commissione medica competente. Di seguito, ecco una panoramica dettagliata delle condizioni, procedure e benefici connessi a questa opzione.

Chi può Accedere alla Pensione Anticipata per Invalidità?

I requisiti specifici possono variare, ma generalmente includono:

Invalidità Civile : è necessario avere un riconoscimento ufficiale dell’invalidità civile da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

: è necessario avere un riconoscimento ufficiale dell’invalidità civile da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Grado di Invalidità : solitamente, il grado deve essere pari o superiore al 74%.

: solitamente, il grado deve essere pari o superiore al 74%. Contributi Previdenziali: è richiesto un minimo di contributi versati, che può variare a seconda della normativa vigente.

La prima tappa è ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile. Questo processo inizia con la presentazione di un certificato medico rilasciato dal proprio medico di base, seguito dalla domanda all’INPS, che convoca il richiedente per una visita medica presso una commissione che valuterà il grado di invalidità. Una volta ottenuto il riconoscimento, si può procedere con la domanda di pensione anticipata.

Tra i benefici più evidenti c’è quello di avere un reddito garantito anche in assenza della capacità di lavorare e un sostegno economico per coprire le spese mediche e altre necessità legate allo stato di salute. Tale agevolazione inoltre permette di dedicarsi maggiormente alle cure necessarie.

Oltre alla pensione, in alcuni casi, è possibile ottenere anche un assegno mensile di assistenza per invalidità civile. Infine, anche le associazioni di categoria e i patronati possono offrire assistenza nella preparazione delle domande e nel seguire le pratiche amministrative. Tuttavia i tempi di attesa per le visite mediche e per la concessione della pensione possono essere molto lunghi.

E’ bene sapere inoltre che l’INPS può anche richiedere rivalutazioni periodiche dell’invalidità per confermare la sussistenza dei requisiti. Per una corretta pratica, è importante informarsi adeguatamente e preparare con cura la documentazione necessaria. Se possibile infatti, è consigliato avvalersi del supporto di professionisti e associazioni di categoria.