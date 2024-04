Pensa in grande, lavora meglio: il monitor portatile è la svolta

Contiene link di affiliazione.

Non esistono più i lavori di una volta e non lo diciamo mica con una punta di nostalgia. Il mondo sta cambiando, c’è poco da fare, e se si vuole rimanere al passo coi tempi l’unica soluzione è adattarsi, un po’ come insegna il caro Charles Darwin: siamo certi, infatti, che se fosse vissuto anche lui ai giorni nostri non avrebbe potuto fare a meno del monitor portatile per scrivere L’origine della specie.

Il monitor portatile, infatti, è la soluzione intelligente per lavorare con un doppio o triplo monitor anche in condizioni di portabilità, quindi con notebook o tablet. Proprio in virtù del fatto che è cambiato di molto il modo in cui viviamo il lavoro, questo non ci lascia mai del tutto e ogni momento libero o “morto” è buono per fare qualcosa. Cosa fare quindi quell’oretta sull’oretta sul treno? Va bene lavorare sì, ma meglio.

Giusto per rendere l’idea, per avere più controllo sui dati che hai da analizzare o ancora se lavori nel settore multimediale e devi ultimare il montaggio di foto e video con un monitor secondario, un po’ come faresti se fossi a casa tua o nel tuo studio, il monitor portatile è l’alternativa valida e più che pratica per affiancare il tuo laptop senza ridurre tutto a soli 14 pollici di notebook.

Passa al lato cool della forza col monitor portatile: lavorare (e non solo) sarà ancora più semplice

E proprio perché non di solo lavoro vive l’uomo, lo sapevi che puoi sfruttare il monitor portatile anche per giocare in qualsiasi posto con la tua console del tuo cuore? Che sia all’aperto o ancora in hotel, basta attaccarla è il gioco (in tutti i sensi) è fatto. Se non sai quale scegliere però, sappi che sei nel posto giusto.

Questo piccolo gioiellino, infatti, si fa notare per il miglior rapporto qualità/prezzo al momento presente sul mercato. In altre parole a un prezzo irrisorio potrai avere un monitor portatile da 15,6 pollici Full HD IP che offre non solo immagini vivide con una straordinaria risoluzione 1920×1080 e riproduzione dei colori, ma anche un angolo di visione completo di 178°.

Questo monitor consente anche di visualizzare i contenuti in modalità verticale per una facile visualizzazione di schede, codici, foto, giochi e altro ancora. Dotato di due porte USB-C e una porta mini HDMI, può trasmettere dati, audio e video tramite un unico cavo ed è compatibile praticamente con qualsiasi device elettronico: dai laptop ai PC fino ai MAC, tablet, smartphone e Nintendo Switch completano la ricca pletora di apparecchi.

E poi, aspetti questi da non sottovalutare e che fanno la differenza tra un buon monitor e un ottimo monitor, i doppi altoparlanti stereo integrati garantiscono un suono forte e coinvolgente, mentre la tecnologia avanzata e studiata per non affaticare troppo gli occhi permette un suo uso prolungato (qui però trovi un’altra chicca tech che farà proprio al caso tuo). Più sottile, più leggero e facile da trasportare, la chiusura a libro è molto pratica per una sicurezza e durabilità maggiore rispetto alle altre soluzioni concorrenti.

A proposito di soluzioni concorrenti però, se sei alla ricerca di un prodotto di fascia alta, il monitor portatile dell’ASUS dal design slim e resistente è proprio quello che stavi cercando da tempo. L’extender per laptop ZenScreen, infatti, è progettato con una porta USB-C che lo rende compatibile con laptop, smartphone e PC senza richiedere l’installazione di driver aggiuntivi. La tecnologia senza sfarfallio e a luce blu ultrabassa poi si prende cura dei tuoi occhi mentre lavori senza affaticarli più del necessario.

