Penna touch con una puzza strana, il problema è serio: attento se hai questo smartphone

State attenti se la penna touch fa una puzza strana, potrebbe esserci un problema serio. Scatta l’allarme per chi ha questo smartphone.

Una tecnologia che ha preso il via inizialmente solo con i tablet, e col tempo si è allargata anche agli smartphone. Le penne touch sono dispositivi intelligenti che danno modo agli utenti di avere un supporto in più da poter sfruttare coi propri schermi touchscreen. L’ideale se per esempio si ha la necessità di lavorare ad un progetto grafico e col solo dito non si riescono a raggiungere i risultati sperati.

O anche solo se si vuole navigare in maniera più intelligente e avere la possibilità di selezionare esclusivamente gli elementi di cui si ha bisogno. Ce ne sono tante sul mercato, spesso lanciate direttamente dalle aziende a cui ci si affida per la scelta dello smartphone o del tablet. State però attenti, perché di recente è emerso un allarme legato a questa penna touch che si usa con un telefono specifico. Se anche voi avete notato una puzza strana, potrebbero esserci guai seri in vista.

Penna touch che puzza con questo smartphone: ecco cosa si rischia

A lanciare l’allarme ci ha pensato direttamente la community, come spesso è già successo in casi come questo. Su Reddit, un utente chiamato LatifYil ha sfruttato una delle pagine più rinomate per parlare di un problema emerso con il suo Samsung Galaxy S24 Ultra con la S Pen.

La penna touch dei Galaxy S24 Ultra fa una puzza strana – Computer-idea.it

“Come suggerisce il titolo, la penna S del mio Galaxy S24 Ultra puzza. O ho un naso particolarmente sensibile o c’è qualcosa che sembra stia venendo grigliato all’interno del telefono. Per favore, ditemi che non sono pazzo” le sue parole.

E le conferme non sono mancate. Pare infatti che a molte persone, togliendo la S Pen dal suo apposito contenitore, sia successo di sentire un particolare odore di bruciato. A rassicurare tutti ci ha pensato un moderatore Samsung, che ha voluto spiegare i motivi dietro questo particolare fenomeno. Mentre lo stile è nella sua fondina, infatti, il calore generato dai componenti interni del telefono fa sì che la plastica della penna touch si riscaldi.

È un po’ come i sedili e gli accessori di plastica di un’auto, che hanno un odore più forte nelle giornate di sole. Sembra però che questo problema non sia esclusivo dei Galaxy S24 Ultra, in quanto molte persone hanno indicato di aver vissuto la stessa cosa anche coi Galaxy S23 Ultra ed S22 Ultra. A quanto pare però, non c’è nulla da preoccuparsi. In quanto la penna poi funziona come sempre. Un fastidio dovuto al surriscaldamento del telefono, dunque.