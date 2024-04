PC Windows bloccato o lento? Aiutati con un modulo. Ecco di cosa si tratta

Se il vostro PC Windows si è bloccato o è lento, potete aiutarvi con un modulo. Ecco di che cosa si tratta.

Può capitare a chiunque di riscontrare problemi con il proprio PC Windows. Che sia un dispositivo ormai datato e che dunque è giustificato, ma anche un top di gamma appena tirato fuori dalla scatola e installato. Purtroppo il mondo dell’informatica non è nuovo a spiacevoli sorprese di questo tipo, ma nulla è mai perduto.

Ci sono infatti una lunga serie di opzioni diverse che ci vengono sempre messe a disposizione e che danno modo di risolvere tutto. A volte bastano anche solo un paio di clic e il gioco è fatto. Oggi vi parliamo in particolare di un modulo che potrebbe tornarvi utilissimo. Ecco che cosa dovete fare, così facendo sarete certi di non dovervela più vedere con problemi di lentezza o rallentamenti.

PC Windows bloccato: con un modulo potete risolvere

Questa guida facile e veloce vi tornerà utilissima per poter risolvere il problema del PC Windows troppo lento o che si blocca spesso. Vi bastano alcuni semplici passaggi e noterete come le prestazioni torneranno ad essere come le avete sempre sognate. Così che anche l’operazione più complicata potrà venire conclusa in men che non si dica: non crederete ai vostri occhi!

Tutto quello che dovete fare è aprire il modulo Gestione Attività, che si trova disponibile di default su qualsiasi versione del sistema operativo Windows. Ma che troppo spesso viene sottovalutata e trascurata, nonostante nasconda una lunga serie di chicche tutte da scoprire. A partire da Processi, la sezione che fornisce un elenco dettagliato di tutto ciò che è in esecuzione e che potrebbe portare a rallentamenti.

Così come Prestazioni, una tab che in tempo reale fornisce una panoramica dell’utilizzo delle risorse hardware come CPU, memoria e via dicendo. Molto interessanti Cronologia applicazioni e App di avvio. La prima elenca le app che sono in uso sul computer e quanto stanno utilizzando della CPU.

Mentre la seconda dà modo di disattivare i programmi che si aprono in automatico all’accensione del PC rallentandolo. Trovate poi anche utenti, con info su tutti coloro che sono connessi al computer e quanto consumano sulle risorse interne.

Segnaliamo infine Dettagli, Servizi, Ricerca e Impostazioni. Sono tutti strumenti utilissimi e che dovete provare a spulciare per vedere se ci sono dettagli che possono portare ad un affaticamento della scheda tecnica. Disattivando tutto, noterete prestazioni al top come mai prima. Per aprire Gestione attività, vi basta premere la combinazione di tasti Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.