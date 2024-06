Pc troppo lento? Troppi metodi sbagliati, l’unico che funziona è questo

Cosa fare se il tuo PC troppo lento non ti permette di lavorare come si deve? C’è un’app da scaricare e un paio di abitudini da imparare.

Dopo un po’ è naturale e fisiologico che il PC cominci a rallentare. Naturale e fisiologico non significa che però non sia qualcosa su cui si può lavorare.

Perché basta innanzitutto capire che cosa provoca il rallentamento e poi dotarsi degli strumenti giusti per contrastarlo a dovere. Se il tuo troppo lento è un fastidio e sei dotato di sistema operativo Windows ecco tutto quello che devi imparare a fare e l’app da scaricare per avere un valido alleato sempre con te.

Come accennavamo, prima di passare a vedere l’app da scaricare, ci sono alcuni comportamenti che è bene imparare. La lentezza della tua macchina potrebbe infatti essere causata da problemi vari. Potresti per esempio aver inavvertitamente scaricato e installato un malware che sta interferendo con le attività di tutti i giorni.

Come risolvere il problema di un PC troppo lento?

In questo caso la prima cosa da fare è eseguire una scansione approfondita con il tuo antivirus e cercare tra gli ultimi software installati quelli che non riconosci. Un altro motivo per cui il tuo PC potrebbe essere lento potrebbe trovarsi nella memoria. Se ci sono troppi file da gestire oppure la memoria su cui sono salvati è danneggiata, il PC fa fatica a leggere e a lavorare.

Per sapere se la memoria del tuo computer è integra sarebbe bene eseguire una scansione periodica utilizzando le utilities presenti dentro Windows. Oltre a cercare di eliminare i file inutili o spostare quelli di cui non hai bisogno su un hard disk o su una chiavetta USB o nel cloud.

Da parte di Microsoft arriva, parlando proprio di utilities, un nuovo software sotto forma di app su Microsoft Store. Si chiama PC Manager e funziona con Windows 11 e con le ultime versioni di Windows 10. Contiene tutta una serie di servizi che possono aiutarti a capire che cosa rende il tuo PC troppo lento e di agire sulle cause. O se non riesce ad agire sulle cause almeno te le mostra. Assomiglia molto da vicino ad alcuni programmi che circolano già da tempo.

Se quindi sul tuo PC ha installato CCleaner puoi fare a meno di scaricare anche PC Manager di Microsoft. Se invece non hai nessun aiuto a gestire la memoria e le performance, questa potrebbe essere una buona alternativa. Nel pannello principale c’è modo di avere un boost eliminando i file temporanei.

Interessante è anche la gestione dei processi e la possibilità di avere una pulizia più approfondita con Deep Cleanup. Tra i vari servizi vale poi la pena ricordare quelli che gestiscono i pop-up e un tool che analizza nello specifico come sta il tuo computer e ti guida alla soluzione.