Pc troppo lento? Non buttarlo: ecco il trucco usato dai tecnici per renderlo come nuovo

Se il vostro PC è lento, non dovete buttarlo. C’è un trucco usato dai tecnici che lo renderà come nuovo, non vogliono che tu lo sappia.

Quante volte vi è capitato di dover svolgere delle operazioni importantissime sul vostro PC, che sia per lavoro o per istruzione, e di rimanere bloccati per via del sistema troppo lento? Si tratta di un problema purtroppo comune, che si presenta in particolare per i dispositivi datati e con una scheda tecnica non più così all’ultimo grido. Ma che in alcuni casi si estende anche ai PC appena comprati. Ed è qui che scatta l’allarme per i consumatori.

In questi casi, il pensiero immediato è di mandare tutto in assistenza per capire cosa si nasconde al di sotto della scocca che potrebbe portare a gravi problemi come questo. E se invece il computer è già vecchio e ha qualche anno alle sue spalle, c’è chi valuta la possibilità di buttarlo e prenderne uno nuovo.

Ma si tratta di un errore madornale, perché in realtà c’è un trucco usato dai tecnici che lo renderà come nuovo. Non ve lo vogliono dire, ma dopo averlo scoperto noterete dei miglioramenti effettivi ed immediati.

PC lento, come risolvere col trucco dei tecnici

Si tratta di un trucco tanto sconosciuto quanto efficace dal punto di vista delle prestazioni del PC. Se è troppo lento e state pensando di buttarlo, fermatevi un attimo e seguite questa guida veloce ed intuitiva. Vedrete che in qualche istante riuscirete a risolvere il problema. Non crederete ai vostri occhi, potrebbe andare persino più veloce rispetto a quando lo avete comprato e tirato fuori dalla confezione la prima volta.

La prima cosa che dovete fare è premere il tasto Windows dalla tastiera e poi cercare cmd. A questo punto, dovrebbe spuntarvi la voce Prompt dei comandi. Eseguitelo come amministratore facendoci clic sopra con il tasto destro. E dovrebbe comparirvi una nuova schermata fatta di righe di testo all’apparenza incomprensibili. Ma non temete, è qui che entra in gioco il trucchetto vero e proprio utilizzato dai tecnici.

Quello che dovete fare è scrivere sfc /scannow e come per magia, Windows farà partire una scansione completa di tutti i file di sistema. Qualora dovessero venire riscontrati alcuni di questi che sono danneggiati, ecco che come per magia verranno ripristinati e il problema rientrerà alla base. Così che il vostro PC tornerà ad essere veloce e performante.