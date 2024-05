Pc super veloce e sempre funzionale: bastano 2 trucchi, memorizzali subito

Con questi 2 trucchi facili e veloci avrete un PC che sarà sempre veloce e funzionale. Ecco cosa dovete fare, è semplicissimo.

Se volete godere di un PC che sia sempre veloce e scattante, ci sono alcuni trucchetti del mestiere che potrebbero tornarvi parecchio utili e che vi daranno modo di poter svolgere qualsiasi tipo di operazione in men che non si dica. Provateci subito perché così facendo anche l’operazione più complicata potrà essere svolta in tempo zero.

Tra i tanti possibili trucchetti che potreste pensare di mettere in pratica ve ne consigliamo oggi due che sono a dir poco geniali. Non li conosce praticamente nessuno, ma non temete perché sono legali e non richiedono chissà quali conoscenze informatiche. Seguendo tutto per filo e per segno, questi passaggi vi faranno trasformare il vostro computer. lo renderanno una macchina praticamente perfetta e pronta a svolgere ogni tipo di operazione.

Grazie a questi due trucchi geniali, avrete la possibilità di avere un PC che sia sempre veloce e pronto a soddisfare anche le vostre esigenze più particolari. Noterete una fluidità di manovra senza precedenti, tanto che c’è chi dopo aver messo il tutto in pratica desiste dalla voglia di comprare un dispositivo più recente e potente.

PC sempre veloce: ecco i 2 trucchi da provare subito

Partiamo dal primo dei due trucchi, che si attiva accendendo per prima cosa il computer e accedendo col vostro account personale. Dopo essere giunti all’interno della homepage, fate clic sulla combinazione dalla tastiera Windows + X.

Così facendo, vi verranno mostrate una serie di opzioni. Quella che vi interessa è la seconda, da cliccare per avere davanti a voi il vero strumento che vi tornerà utile. Ossia Modalità, dove si aprirà un menu a comparsa da cui attivare Massime prestazioni. In questo modo, sarete certi che tutte le componenti interne lavoreranno al massimo delle loro potenzialità.

Il secondo trucchetto invece vi tornerà utile per poter aggiornare in automatico tutti i programmi che non sono ancora all’ultima versione, così che possiate usufruire di tutti gli strumenti di sicurezza più avanzati e delle ultime funzionalità studiate dagli sviluppatori.

Per fare ciò, premete su start e poi digitate cmd. Nella voce che vi compare, fate clic col tasto destro e quindi Esegui come amministratore. Per poi digitare ‘winget upgrade‘, premere invio e poi concludere con ‘winget upgrade – -all’. Nulla di più semplice, sarà tutto aggiornato in autonomia.