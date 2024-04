PC, le 4 marche più affidabili al mondo: la classifica

Avete deciso di acquistare un nuovo PC ma non sapete a che marche affidarvi? Ecco la classifica delle più affidabili al mondo.

Quando si decide di acquistare un nuovo PC, c’è una scelta importante che bisogna fare sin da subito: a quale marchio affidarsi? Ci sono diverse aziende che nel corso degli anni si sono affacciate su questo settore, proponendo dispositivi sempre più avanzati e che danno modo a prezzi anche modici di accedere a specifiche tecniche di livello assoluto.

Così da poter godere di tutti i vantaggi offerti dal mondo dell’informatica senza dover necessariamente spendere un capitale. Escludendo per un momento i computer assemblati e con le componenti da acquistare singolarmente, oggi parliamo in particolare dei preassemblati.

Ossia dispositivi già pronti all’uso una volta averli acquistati e portati via dal negozio di elettronica. Se non volete preoccupazioni e preferite sceglierne uno di questo tipo, ecco la classifica che vi tornerà utilissima. Con le 4 marche più affidabili al mondo, così da essere sicuri di non sbagliare nulla e di portarvi a casa il dispositivo perfetto per le vostre esigenze.

Le 4 marche per PC più affidabili: così andate sul sicuro

Ci sono alcuni aspetti fondamentali di cui tenere conto quando si decide di acquistare un PC preassemblato. E non parliamo solo delle potenzialità a cui si può accedere con le specifiche tecniche, ma anche di altri fatto importantissimi come l’affidabilità e la resistenza. Se volete il giusto connubio tra tutte queste caratteristiche, allora ci sono alcune marche che colpiranno nel segno.

La più affidabile in assoluto rimane Apple, che con i suoi MacBook e iMac sa da sempre garantire il massimo che c’è sul mercato per chi ha bisogno di lavorare o di giocare. Ci sono diversi modelli che si fanno riconoscere per il loro design unico e per le potenzialità shock. Oltre alla connettività totale con tutti gli altri device dell’ecosistema Apple.

Al secondo posto troviamo Dell, marchio ideale se volete utilizzare Windows come sistema operativo. L’ultima serie XPS ha segnato una svolta per il brand, per via delle sue qualità e specifiche tecniche ancor più avanzate anche per i modelli meno costosi.

Ultimo gradino del podio per Asus, un marchio che riesce da sempre a garantire uno dei migliori rapporti qualità prezzo. Con diversi device che costano poche centinaia di euro ma che sotto la scocca nascondono elementi che riusciranno a soddisfare anche la vostra esigenza più particolare.

E concludiamo con Toshiba, che in realtà spesso viene messa sullo stesso piano di Asus. Anch’essa ha molti computer potenti ed economici. E soprattutto, in media i loro PC sono tra quelli che richiedono meno interventi di riparazione. Per un’affidabilità unica.