Pc e smartphone tutto il giorno? Questo è l’unico rimedio per non affaticare la vista

Passare tutto il giorno davanti a pc e smartphone affatica la vista. C’è un rimedio per evitare di stancare troppo i nostri occhi.

È fin troppo noto che usare troppo a lungo pc e smartphone, magari in un ambiente buio e con schermi troppo luminosi, può affaticare la nostra vista e infastidire non poco gli occhi. Come fare per evitare l’affaticamento della vista?

Questi dispositivi ormai fanno parte integrante delle nostre vite, per esigenze di studio, lavoro o di socialità. Liberarsene, per tutta questa serie di motivi, non sembra un’opzione realistica. Sta di fatto che la nostra vista non sembra gradire un utilizzo eccessivo di smartphone e computer. Possiamo pensare di diminuire il numero di ore passate davanti agli schermi, evitando gli utilizzi superflui. Ma ci sono anche altri rimedi per non affaticare la nostra vista. Vediamo quali sono.

Rimedi per non affaticare la vista davanti al pc o allo smartphone

Uno dei rimedi anti affaticamento della vista può essere l‘attivazione del filtro per la luce blu sullo smartphone – oltre che su altri dispositivi con uno schermo molto luminoso. Questo filtro si può attivare dalle impostazioni del dispositivo. Generalmente lo si trova sotto la voce Luce notturna o Comfort visivo.

Chi ha un iPhone dovrà portarsi su Impostazioni > Schermo e luminosità e andare ad attivare l’opzione Night Shift. Un altro rimedio per ridurre l’affaticamento della vista è attivare la Dark Mode o Modalità Scura. In questa maniera lo smartphone imposterà automaticamente i colori dell’interfaccia del sistema operativo e delle applicazioni facendo ricorso al nero o a una scala di grigi in modo da affaticare meno la vista.

Per attivare la Modalità Scura basterà andare nella sezione delle impostazioni dello schermo (diversa a seconda del modello). Invece su iPhone dovremo andare su Impostazioni > Schermo e luminosità e successivamente selezionare Scuro. In genere la Modalità Scura si può programmare in modo che si attivi solamente in orario serale o in altre fasce orarie.

Oltre ad affaticare meno la vista, con la Dark Mode attivata risparmieremo anche sulla batteria. Infine c’è il trucco sempre valido per alleggerire la nostra vista. Semplicemente fare una pausa di tanto in tanto. Se possibile, dunque, stacchiamo gli occhi dallo schermo almeno una volta all’ora o, meglio ancora, ogni mezz’ora. I nostri occhi ci ringrazieranno per lo stress che gli avremo risparmiato.