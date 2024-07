Pc bloccato? Ecco 5 soluzioni semplici e veloci da adottare per farlo ripartire subito

Impara a risolvere da solo i tuoi problemi con il computer: se ha un PC che si blocca spesso prova queste soluzioni.

Se lavorare al PC è diventato insostenibile perché vi sembra più lento del solito oppure si blocca spesso, potrebbe non essere a causa della sua età ma della scarsa manutenzione. Se vogliamo dunque evitare di avere problemi con il computer dobbiamo sapere come comportarci.

Avere cura del proprio dispositivo è il primo passo se non volete avere problemi al lavoro e se non volete buttare via il vostro PC prima del tempo. Tuttavia, se il computer si è bloccato potete farlo ripartire in poche mosse, imparate cose fare a riuscirete a cavarvela da soli.

Questi sono 5 consigli da tenere a mente per far ripartire il PC, se non funzionano significa che il problema è forse più grave del previsto. Tuttavia, il più delle volte bastano pochi click per far tornare tutto alla normalità. E tu conoscevi già questi trucchi?

Come sbloccare il PC: queste 5 soluzioni possono cambiarti la vita

RIAVVIO DEL PC. La soluzione più facile si rivela spesso anche la più efficace, per questo in caso di computer bloccato la prima cosa da fare è riavviare tutto. In questo caso basterà cliccare sulla sezione start del nostro pc e selezionare la voce riavvio. La procedura richiederà sicuramente qualche minuto ma potrebbe risolvere tutti i vostri problemi. Se non basta, ecco altri metodi che possono fare al caso nostro in queste situazioni di difficoltà.

AVVIARE COMPUTER IN MODALITÀ PROVVISORIA. Può darsi che abbiate aperto un’applicazione mal supportata dal PC e questo può aver portato il vostro dispositivo ad un blocco improvviso. Provate a sistemare ogni cosa spegnendo il computer per poi riaccenderlo. Quando si riavvia tenete premuto il tasto di accensione e a quel punto vi apparirà una schermata nuova, una volta lì cliccate su opzione avanzate e poi sulla risoluzione dei problemi.

CONTROLLO DELL’HARDWARE. Se il problema riguarda un computer portatile, forse la causa dei problemi potrebbe riguardare i suoi continui spostamenti. I PC sono sensibili agli urti e alle vibrazioni e questo può rappresentare un guaio per l’hardware che finisce per diminuire le sue prestazioni. Il consiglio, in questo caso, è di evitare movimenti bruschi e soprattutto di affidarsi a borse apposite se avete la necessità di spostarvi con il PC al seguito.

AGGIORNARE I DRIVER. Avere un computer sempre aggiornato è fondamentale per lavorare in serenità, questo discorso vale anche per gli aggiornamenti dei driver. Per controllare questa sezione presente all’interno del dispositivo dovete per prima cosa cliccare con il tasto destro sulla voce questo PC, dopodiché andate su gestisci e poi su gestione dispositivi. Una volta fatto entrate nell’unità disco e scegliete di aggiornare i driver, l’operazione partirà in automatico.

ATTENZIONE ALL’ANTIVIRUS. Navigare su internet senza antivirus o con un antivirus inadeguato può rappresentare il problema più grande. Spesso un PC lento o che si arresta all’improvviso nasconde al suo interno alcuni virus o malware che potrebbero essere la causa dei suoi malfunzionamenti. Per questo il consiglio è quello di affidarvi ad antivirus di qualità, solo loro possono rivelarsi i migliori alleati contro qualsiasi tipo di intoppo.