PC ASUS, super sconti di stagione: offerte imperdibili, meglio approfittare

I PC ASUS sono protagonisti di super sconti di stagione con delle offerte assolutamente imperdibili: impossibile non approfittare.

Il mondo della tecnologia ha al suo interno diverse aziende che hanno saputo ben impressionare il pubblico mondiale, tra questi figura ASUS. Quest’ultima ora è protagonista di super sconti sui PC che potrebbero davvero interessare a tanti utenti.

I PC ASUS, indipendentemente dalla fascia di prezzo che occupano, sono dispositivi non solo realizzati ottimamente ma che funzionano sempre in maniera precisa ed efficace. Per questo motivo acquistare un prodotto del genere a prezzo scontato rappresenta un’occasione da non perdere.

Per chi è alla ricerca di un PC gli sconti di stagione ASUS possono far raggiungere l’obiettivo prefissato. La scelta è abbastanza ampia e soddisfa qualsiasi richiesta, anche dal punto di vista economico. Scopriamo insieme le caratteristiche dei computer al centro di queste offerte.

Super sconti sui PC ASUS: le offerte imperdibili da conoscere

L’azienda ASUS nel corso di questi anni ha conquistato buona parte del pubblico tech tramite prodotti solidi ed efficaci. Questa volta è protagonista di un’occasione per certi versi irripetibile e da considerare per chi sta pensando di acquistare un nuovo computer.

Su Amazon sono disponibili una serie di PC tutti a prezzo scontato grazie a delle offerte lampo. Il primo da considerare è l’ASUS Vivobook Go 15 con AMD Ryzen 3, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Questo dispositivo è un portatile leggero con display NanoEdge dai bordi sottili e un peso di soli 1,57kg. Al momento il PC è proposto al prezzo di 449€.

Rimanendo nella serie Vivobook è disponibile a prezzo scontato anche l’ASUS Vivobook S14 Flip con Intel Core 13 gen i3-1315U, RAM da 8GB e memoria interna da 512GB. Questo dispositivo offre dimensioni compatte ed esperienze visive coinvolgenti a seguito della presenza di un display touchscreen NanoEdge con cornici sottili. Il prezzo del PC è di 699€.

Per la gamma TUF ci sono due PC da prendere in considerazione. Il primo è l’ASUS TUF Gaming F15 con Intel Core di undicesima generazione I5-11400H, RAM da 16GB e una SSD da 512GB. All’interno è presente una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Questo dispositivo al momento è proposto al prezzo di 799€. La cifra sale se si parla dell’ASUS TUF Gaming A15 con processore AMD Ryzen 5, RAM da 16GB e SSD da 512GB. Qui il dispositivo monta una scheda NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB. Anche per questo motivo il prezzo arriva a 999€.

Infine è disponibile anche l’ASUS Zenbook Pro 15 OLED con processore AMD Ryzen 7 5800H, RAM da 16GB e memoria interna da 512GB. Sotto la scocca è presente una scheda NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB. Il prezzo scontato di questo dispositivo è di 1.249€.