Paura della tecnologia? Ho scoperto finalmente il trucco per mantenere i tuoi dati privati (ti cambierà la vita)

Adottando semplici misure e mantenendo i tuoi dispositivi aggiornati, si può aumentare significativamente la sicurezza dei tuoi dati.

Negli ultimi anni, leggere notizie su come aziende e governi utilizzano i nostri dati online ha alimentato un sentimento di paura e sfiducia verso la tecnologia. Sempre più persone si sentono vulnerabili e preoccupate per la propria privacy digitale. Questa diffidenza è giustificata, considerando i numerosi scandali e le violazioni dei dati che hanno esposto informazioni sensibili di milioni di individui.

Vivere una vita tecnologica sicura, tuttavia, è ancora possibile, purché si adottino le giuste precauzioni. Nonostante i rischi, esistono soluzioni efficaci che possono aiutarti a proteggere i tuoi dati e a navigare online in modo sicuro. Come ricordano sempre gli esperti, la sicurezza digitale non è quindi una questione di soluzioni miracolose, ma di semplice gestione del rischio.

Proteggere i dati su telefono e computer non è difficile, ma serve attenzione ai dettagli

Proteggere il tuo telefono è fondamentale, poiché contiene le chiavi digitali della tua vita online, come gestori di password, email e app bancarie. Inizia impostando una password o un PIN forte. Evita sequenze comuni o date facili da indovinare e scegli una password complessa per una maggiore sicurezza. Monitora attentamente le autorizzazioni delle app, concedendo l’accesso a contatti, foto e posizione solo alle app di cui ti fidi e limitando questo accesso quando possibile.

Configurare le applicazioni di tracciamento come “Trova il mio dispositivo” (da poco disponibile anche sui dispositivi Android) consente poi di avere sempre sotto controllo la posizione dello smartphone e cancellare i dati da remoto in caso di smarrimento. Un passo fondamentale per rimanere al sicuro, che vale per ogni smartphone o tablet, è installare app solo da fonti riconosciute come gli store ufficiali di Apple e Google per evitare software dannosi.

Per quanto riguarda i computer, iniziamo sfatando una pericolosa credenza popolare: anche i Mac possono essere infettati da virus. Nel 2024, avere un antivirus è essenziale. Su Windows, assicurati che Windows Defender sia attivo e aggiorna regolarmente le sue definizioni di virus. Su Mac, installa un buon antivirus per macOS per aggiungere un ulteriore strato di protezione contro il malware.

Aggiornare regolarmente il sistema operativo del PC o del Mac è fondamentale per proteggersi dalle vulnerabilità. Gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni vengono rilasciati non solo per aggiungere funzionalità, ma soprattutto per risolvere le falle di sicurezza.

Infine, la crittografia del disco è un altro passaggio consigliato dagli esperti per proteggere i tuoi dati. Su macOS, la crittografia è abilitata di default, mentre su Windows dovrai abilitare BitLocker per proteggere il tuo disco rigido da accessi non autorizzati. Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account online, prevenendo l’accesso non autorizzato anche in caso di compromissione del tuo PC.