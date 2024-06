Passi troppo tempo al cellulare? Sfrutta le full immersion personalizzate e vedrai come ti cambierà la vita

Apple, con l’introduzione di iOS 16, ha portato una novità significativa per gli utenti iPhone: le Full Immersion.

Questa funzionalità rappresenta un’evoluzione del classico “Non disturbare”, offrendo però una personalizzazione molto più ampia. Le Full Immersion permettono di decidere in dettaglio quali notifiche ricevere, da chi e da quali app, oltre a personalizzare l’aspetto del telefono e le schermate visualizzate in base alla modalità scelta. La versatilità di questa funzione può davvero cambiare il modo in cui utilizziamo il nostro dispositivo, migliorando la concentrazione o facilitando il riposo.

Per accedere alle impostazioni delle Full Immersion è necessario andare nel menu Impostazioni dell’iPhone. Qui troviamo quattro modalità preinstallate: Non disturbare, Lavoro, Pausa pranzo e Sonno. È importante sottolineare che queste modalità possono essere non solo personalizzate ma anche create ex novo per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni individuo.

Una delle caratteristiche più interessanti delle Full Immersion è la possibilità di programmarle in base a orari specifici o location. Ad esempio, si può impostare una modalità Lavoro che si attiva automaticamente durante l’orario d’ufficio o una modalità Pausa pranzo che entra in funzione quando si arriva in un determinato luogo. Questa programmazione aiuta a ridurre al minimo le distrazioni senza dover ricordarsi di attivare manualmente la modalità desiderata.

Sincronizzazione tra dispositivi

Le Full Immersion possono essere sincronizzate tra vari dispositivi Apple come Mac e iPad oltre all’iPhone. Questa opzione risulta particolarmente utile per chi desidera mantenere lo stesso livello di concentrazione su tutti i propri dispositivi, anche se alcuni utenti potrebbero preferire configurazioni diverse a seconda dello strumento utilizzato.

Il primo passaggio nella configurazione di una nuova Full Immersion riguarda la gestione delle notifiche. L’iPhone offre la possibilità di selezionare con precisione quali contatti possono inviare notifiche e quali app sono autorizzate a disturbarci durante la nostra immersione nella concentrazione o nel riposo. È possibile anche decidere se mostrare le notifiche sulla schermata bloccata o nascondere i badge delle app per ridurre ulteriormente le distrazioni.

Le automazioni rappresentano uno degli aspetti più potenti della funzionalità Full Immersion. Grazie ad esse è possibile far sì che determinate modalità si attivino automaticamente seguendo criteri come l’orario, la posizione geografica o l’avvio di specifiche applicazioni. Queste impostazioni rendono quasi impercettibile il passaggio da un contesto all’altro della giornata lavorativa o personale.

Filtri avanzati per applicazioni e sistema

Oltre alla gestione classica delle notifiche, iOS permette di applicare dei filtri ancora più dettagliati sia alle app sia alle funzioni del sistema quando una determinata Full Immersion è attiva. Si può decidere ad esempio quale account email debba inviare notifiche oppure modificare aspetti del sistema come il tema chiaro/scuro o l’attivazione del risparmio energetico.

Un altro aspetto fondamentale riguardante le Full Immersion è la possibilità di personalizzare completamente schermata home e lock screen dell’iPhone (e persino il quadrante dell’Apple Watch) in base alla modalità selezionata. Ciò significa avere sotto mano solo ciò che serve realmente nel momento specifico: durante il lavoro verranno mostrate solo app relative all’ambito lavorativo mentre nelle ore serali potremmo preferire accessi rapidi a servizi streaming o libri digitali.

Creando da zero una nuova pagina sulla home dedicata ad una specifica immersione – lavoro, studio, relax – possiamo inserire widget ed app pertinenti al contesto desiderato rendendo così immediato lo switch tra “ambienti” diversi semplicemente cambiando full immersion.