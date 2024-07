Passaporto in posta, in questi due casi non puoi richiederlo: pochi lo sanno

Sul passaporto in posta bisogna conoscere due casi che non consentono di effettuare la richiesta: fai molta attenzione.

A partire da luglio fare il passaporto non sarà un lungo viaggio dato che il documento potrà essere richiesto o rinnovato presso gli uffici postali di tutto lo stivale. Se da una parte c’è una svolta sicuramente positiva, dall’altra ci sono anche dei casi che non consentono di poter effettuare la richiesta per questo documento.

I risultato del progetto sperimentale avviato nel corso di marzo a Bologna hanno convinto, portando il Ministro dell’Intero Matteo Piantedosi insieme al Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco ad ampliare il servizio a tutti i 13.000 uffici presenti in Italia. In questo modo si permette a coloro che devono richiedere il passaporto di agire in maniera più semplice e veloce.

Con questa nuova soluzione si snellisce l’iter burocratico e si semplifica il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il documento però non può essere richiesto in qualsiasi caso, dato che ci sono delle situazioni in cui non consentono di poter presentare la domanda per il passaporto.

Quando non è possibile richiedere il passaporto: i due casi da conoscere

Negli ultimi anni il Governo italiano ha lavorato su soluzioni che permettono di migliorare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. La possibilità di poter richiedere il passaporto in posta entra pienamente in questo importante progetto dell’esecutivo italiano, una nuova opzione avvalorata dal fatto che l’estensione non è avvenuta solo ai comuni con meno di 15.000 abitanti, come previsto dal progetto Polis, ma a tutti.

Prima di procedere a richiedere il passaporto in posta bisogna essere a conoscenza del fatto che ci sono due casi che non permettono di procedere. In questa prima fase la richiesta del documento presso Poste Italiane può essere effettuata solo dai cittadini maggiorenni, solo a seguire il servizio verrà esteso anche ai minorenni.

Il passaporto elettronico non può essere richiesto in un ufficio Poste Italiane da parte di titolari di doppio passaporto, richiedenti passaporto temporaneo, iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), beneficiario di esenzione per la rivelazione della firma e/o delle impronte, effettuando la richiesta con un vecchio passaporto rilasciato fuori dall’Italia.

Dunque in questi due casi non è possibile procedere alla richiesta di questo importante documento. Per chi non rientra nei due casi descritti si può procedere in uno degli uffici postali italiani dato che con l’inizio di luglio è scattata la nuova fase.