Partecipa alle chiamate Facetime con Android: bastano solo 4 passaggi

Avete mai desiderato di poter usare FaceTime per chiamare i vostri amici che usano Android?

Sappiamo tutti che FaceTime è un’app di Apple, e per molto tempo è stato impossibile usarla per comunicare con chi possiede uno smartphone Android. La buona notizia è che le cose sono cambiate! Ora è possibile includere i vostri amici Android nelle vostre videochiamate FaceTime, anche se non hanno un dispositivo Apple.

Ecco quindi svelato il “segreto” per chiamare i vostri amici Android con FaceTime. È un processo semplice e intuitivo che rende la comunicazione tra diversi sistemi operativi un gioco da ragazzi.

La prossima volta che organizzate una videochiamata di gruppo, non dimenticate di includere anche i vostri amici Android!

Chiamare i tuoi amici Android con FaceTime

Ecco come fare:

Creare un link FaceTime: Il trucco sta nel creare un link di invito che i vostri amici Android possono utilizzare per unirsi alla chiamata. Per farlo, aprite l’app FaceTime sul vostro iPhone o iPad. Noterete un pulsante in alto a sinistra con la scritta “Crea link”. Cliccateci sopra. Inviare il link: Una volta creato il link, avete diverse opzioni per condividerlo con il vostro amico Android. Potete copiarlo e incollarlo in un messaggio di testo, inviarlo via email, WhatsApp, Telegram o qualsiasi altra app di messaggistica che preferite. Unirsi alla chiamata: Quando il vostro amico Android riceve il link, tutto ciò che deve fare è cliccarci sopra. Si aprirà una pagina web nel browser del suo telefono, dove gli verrà chiesto di inserire il suo nome. Dopo averlo fatto, dovrà accettare i termini e le condizioni di Apple e infine cliccare su “Unisciti”. Accettare la richiesta di partecipazione: Sul vostro iPhone o iPad, vedrete apparire una notifica che vi informa che una persona sta aspettando di unirsi alla chiamata FaceTime. Cliccate su “Accetta” e il gioco è fatto!

Il vostro amico Android sarà immediatamente aggiunto alla videochiamata.