Pagare su Amazon oggi con il bancomat si può, la novità che piace a molti

Un nuovo metodo di pagamento è stato appena aggiunto su Amazon: è il bancomat, un servizio che farà piacere a tante persone.

Amazon è sicuramente la piattaforma più famosa per quanto riguarda gli acquisti online e nel corso degli anni è divenuta il punto di riferimento per tutti gli utenti che preferiscono fare shopping su internet in merito a tantissime categorie di prodotti differenti come elettrodomestici, libri, gadget, casalinghi, videogiochi e chi più ne ha più ne metta; nonostante la fama però la piattaforma di e-commerce è stata spesso criticata per non fornire abbastanza libertà per quanto riguarda i metodi di pagamento.

Il metodo di pagamento principale è quello che riguarda chiaramente le carte di credito o di debito che rappresentano lo strumento più diffuso per effettuare acquisti online, ma sulla piattaforma di e-commerce più famosa è possibile fare acquisti anche attraverso dei buoni che è possibile ottenere all’interno di negozi di elettronica o supermercati. Ciò che mancava all’appello era proprio la carta Bancomat che è stata aggiunta proprio di recente.

Amazon: finalmente si potrà pagare anche con la carta Bancomat

Quando si parla di “Bancomat” molto spesso non si capisce a quale strumento di pagamento si sta facendo riferimento e si va spesso in confusione: questo tipo di carta, che viene emessa dalle filiali bancarie, è collegata a un conto intestato alla persona proprietaria della carta e dal quale vengono addebitati i costi degli acquisti e di tutte le operazioni effettuate tramite la carta Bancomat.

Dunque la differenza tra carta di credito e bancomat sta proprio nel modo in cui vengono prelevati i soldi: nel primo casi i soldi vengono prelevati immediatamente dalla disponibilità presente sulla carta mentre nel secondo caso vengono addebitati sul conto; sono due modi differenti di intendere i pagamenti in digitale ed è per questo motivo che Amazon ha deciso di dare a tutti questa nuova opportunità.

A partire dal prossimo Prime Day che si terrà il 16 e il 17 luglio tutti gli utenti troveranno un’opzione in più tra i vari metodi di pagamento: oltre alla carta di credito o debito e al conto corrente con bonifico SEPA ci sarà anche la possibilità di utilizzare il servizio Bancomat Pay che, attraverso il proprio numero di cellulare, consentirà agli utenti di collegare il proprio conto bancario alla piattaforma Amazon e di conseguenza poter fare acquisti tramite carta Bancomat.