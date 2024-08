Pagamenti online, solo così sei al sicuro: i metodi che ti mettono in salvo dalle truffe

Pagare online in sicurezza è possibile tramite specifici metodi. Questi mettono in salvo dalle truffe: ecco nel dettaglio quali sono.

Fare un acquisto sul web è diventato sempre più frequente, così come i tentativi dei criminali informatici ai danni degli utenti. Come ben sappiamo le truffe online sono all’ordine del giorno e per questo motivo è necessario conoscere quali sono gli strumenti per evitare qualsiasi pericolo. Per quanto riguarda lo shopping in rete, è necessario avere ben chiara la situazione sui metodi che consentono di effettuare un pagamento in sicurezza.

Una delle domande più frequenti degli utenti che comprano sul web riguarda il metodo per rendere sicure le transizioni. Questa domanda si evidenzia soprattutto per chi non sa perfettamente come muovere soldi online in modo sicuro. Conoscere come comportarsi è fondamentale per evitare possibili truffe e di regalare i propri dati sensibili ai criminali informatici. Andiamo a vedere insieme quali sono i metodi di pagamento online da utilizzare e quali sono le loro caratteristiche.

Pagamenti online più sicuri, i metodi da conoscere: dalla carta di credito al contrassegno

La carta di credito è il metodo più utilizzato dato che è collegata ad un conto bancario, ha un plafond alto e prevede un addebito posticipato delle transizioni. Sono accettate sia in Italia che all’estero e beneficiano di una più alta sicurezza contro le truffe.

Le carte ricaricabili non sono collegata ad alcun conto corrente, ma funzionano grazie al versamento di denaro, quindi è soggetta ai costi di ricarica e all’addebito immediato delle transazioni. Questa tipologia di carta è indicata per i giovani che non hanno un’entrata fissa né un conto corrente. Inoltre, le prepagate sono davvero molto semplici da ottenere.

Il bonifico bancario e il contrassegno sono i metodi meno comodi per pagare un prodotto online. Il pagamento con bonifico ritarda la gestione dell’ordine perché il venditore attende l’accredito sul conto corrente, con l’ordine che verrà preso in considerazione dopo circa 4-5 giorni.

Il contrassegno può aumentare il costo totale del prodotto a seguito di un sovrapprezzo per questo metodo di pagamento. Dall’altra parte mette al riparo da una truffa bancaria o da quella del venditore perché si pagherà solo all’arrivo del prodotto.

Il pagamento online con piattaforme come PayPal consentono di inviare e ricevere denaro a qualsiasi azienda o consumatore che disponga di una e-mail. Alla base c’è l’idea che le transazioni vengano effettuate senza condividere i dati della carta con il destinatario finale del pagamento, poiché il sistema non trasmette i dati sensibili.