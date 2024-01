Pagamenti con carta, i POS portatili sono la soluzione migliore: questi sono i più affidabili ed economici sul mercato

Per i pagamenti con carta, ormai da tempo i POS portatili sono la soluzione migliore. Ecco i più affidabili ed economici sul mercato.

Negli ultimi anni, il mondo dei pagamenti digitali ha subito alcune modifiche a dir poco rivoluzionarie. Sempre più persone decidono di pagare direttamente col proprio smartphone, utilizzando i Wallet messi a disposizione da Apple e da Google. Ma non solo, perché anche le banche si sono aggiornate e presentato sistemi avanzati per il cosiddetto POS. Ossia il pagamento che avviene col contatto della carta di credito su un dispositivo adibito.

Se gestite un’attività commerciale, molto probabilmente anche voi avrete già vicino alla cassa un dispositivo dedicato a questa tipologia di pagamenti. Ma dovete sapere che esistono alcune soluzioni che sono molto più efficienti, soprattutto se avete tavoli all’esterno e volete raggiungere i clienti per permettere loro di pagare direttamente sul posto: i POS portatili. Ecco quali sono i più affidabili ed economici sul mercato, così non sbagliate nulla.

POS portatili: i migliori per effettuare pagamenti con carta

I POS portatili sono da tempo la soluzione migliore per poter effettuare pagamenti con carta tramite contatto. Sul mercato esistono diverse variante, ma potreste incappare in “fregature” nel caso vi affidiate al dispositivo sbagliato. Magari per prezzi troppo elevati, oppure per una qualità non in linea con le vostre aspettative. Grazie a questa guida, saprete sempre a chi affidarvi per non farvi mancare mai nulla.

Partiamo dal SumUp Air, un fantastico POS portatile che supporta pagamenti con carta di credito, di debito, Apple Pay e Google Pay. Grazie al suo schermo LCD e alla batteria da 1300 mAh, dà modo di pagare sia avvicinando la carta o lo smartphone che inserendo il tutto nell’apposita barra e inserendo il PIN. Il costo è di 29 euro su eBay.

Una valida alternativa è il Mobile POS di Nexi, un altro POS portatile dotato di firma digitale e di una app dedicata per il pagamento che accetta tutte le principali carte di credito, di debito e prepagate. Oltre a servizi di Wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Lo trovate a 14 euro su Amazon e non ci sono commissioni per le piccole aziende.

Infine vi consigliamo il myPOS Go 2, pensato per i pagamenti contactless e con la caratteristica unica di poter emettere ricevute cartacee. Dovendo però accompagnargli un accessorio di terze parti da acquistare. Potete anche inserire una SIM al suo interno e lo trovate in vendita a 19,90 euro su Amazon.